मुख्य बातें

टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया (Air India) की आर्थिक स्थिति पर एक बार फिर दबाव बढ़ गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का घाटा ₹22,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। महंगे एविएशन फ्यूल, पाकिस्तान के एयरस्पेस पर लगी पाबंदियों और विमानों की सप्लाई में देरी ने एयरलाइन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार बढ़ती लागत के बीच अब कंपनी का बोर्ड खर्च घटाने और ऑपरेशन को ज्यादा प्रभावी बनाने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, इन चुनौतियों के कारण एयर इंडिया की टर्नअराउंड यानी कारोबार को दोबारा मजबूत बनाने की योजना पर दबाव पड़ा है। कंपनी का लक्ष्य आने वाले सालों में घाटे से निकलकर मुनाफे की राह पर लौटना है, लेकिन मौजूदा हालात इस लक्ष्य को मुश्किल बना रहे हैं।

महंगे फ्यूल और एयरस्पेस पाबंदियों से बढ़ा खर्च

एयरलाइन कंपनियों के कुल खर्च में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की बड़ी हिस्सेदारी होती है। ऐसे में ईंधन की कीमतों में तेजी का सीधा असर उनके ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पड़ता है। एयर इंडिया (Air India) के लिए भी महंगा ईंधन एक बड़ी चुनौती बन गया है। दूसरी ओर पाकिस्तान के एयरस्पेस पर प्रतिबंधों के कारण एयर इंडिया की कई लंबी दूरी की उड़ानों के रूट प्रभावित हुए हैं।

विमानों को वैकल्पिक रास्तों से उड़ान भरनी पड़ सकती है, जिससे यात्रा का समय और फ्यूल की खपत बढ़ती है। इसका असर एयरलाइन के खर्च और ऑपरेशनल प्लानिंग दोनों पर पड़ रहा है। इसके अलावा विमान निर्माण और सप्लाई चेन से जुड़ी दिक्कतों के कारण नए विमानों की डिलीवरी में भी देरी हो रही है। इससे एयर इंडिया की फ्लीट बढ़ाने और पुराने विमानों के आधुनिकीकरण की योजना प्रभावित हो रही है।

बोर्ड ने खर्च घटाने के लिए बनाई रणनीति

इन सभी चुनौतियों के बीच शुक्रवार को गुरुग्राम स्थित एयर इंडिया के मुख्यालय में कंपनी के बोर्ड की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने की। बैठक में बढ़ते खर्च, लागत को तर्कसंगत बनाने और ऑपरेशनल एफिशिएंसी सुधारने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। PTI के मुताबिक, बोर्ड ने एयर इंडिया (Air India) और उसकी लो-कॉस्ट सब्सिडियरी एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) के बीच बेहतर तालमेल और संभावित ऑपरेशनल सिनर्जी पर भी विचार किया।

इसका मकसद दोनों एयरलाइंस के संसाधनों का अधिक प्रभावी इस्तेमाल करना और जहां संभव हो, वहां खर्च कम करना है। कंपनी बढ़ते वित्तीय दबाव के बीच ऐसे विकल्प तलाश रही है, जिनसे सेवाओं की गुणवत्ता और नेटवर्क पर असर डाले बिना लागत नियंत्रित की जा सके।

नए CEO के सामने भी बड़ी चुनौती

एयर इंडिया (Air India) के नए CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर Tewolde Gebremariam ने 1 अक्टूबर को औपचारिक रूप से पदभार संभाला था। उनके सामने एयरलाइन की लागत घटाने और कारोबार को मजबूत बनाने की अहम जिम्मेदारी है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने खर्च में कटौती के अवसर तलाशने के लिए अलग-अलग विभागों के एक्सपर्ट की एक टीम भी बनाई है। यह टीम ऑपरेशन और लागत से जुड़े पहलुओं की समीक्षा कर रही है।

मुनाफे की राह पर लौटना आसान नहीं