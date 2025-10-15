Hindustan Hindi News
300 नए विमान खरीदने की तैयारी में एयर इंडिया, बोइंग और एयरबस से हो रही बात

संक्षेप: टाटा समूह की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने पिछले एक साल में अपने विमानों के रिब्रांडिंग, इन-फ्लाइट सेवाओं में सुधार और नए पायलटों व तकनीकी स्टाफ की भर्ती जैसे कई कदम उठाए हैं। हालांकि, अहमदाबाद हादसे ने कंपनी को झटका भी दिया है।

Wed, 15 Oct 2025 10:48 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
टाटा समूह की एयर इंडिया 300 नए विमानों की खरीद पर विचार कर रही है। इसके लिए एयरलाइन कंपनी ने बोइंग और एयरबस से बातचीत को आगे बढ़ाया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर में सूत्रों ने बताया कि बातचीत में अब 80 से 100 वाइड-बॉडी जेट शामिल हैं, जबकि पहले 200 नैरो-बॉडी जेट और 25-30 वाइड-बॉडी विमानों के लिए बातचीत चल रही थी। सूत्रों के मुताबिक एयरबस और बोइंग दोनों से बातचीत जारी है, लेकिन फिलहाल यह तय नहीं हुआ है कि डील का कितना हिस्सा किस कंपनी को मिलेगा। एयरबस ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह ग्राहकों के साथ चल रही गोपनीय चर्चाओं पर टिप्पणी नहीं करता। वहीं, एयर इंडिया और बोइंग की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

बदल रहा एयरलाइन का कलेवर

टाटा समूह की नई रणनीति के तहत एयर इंडिया को एक आधुनिक, वैश्विक और प्रीमियम कैरियर के रूप में विकसित किया जा रहा है। कंपनी ने पिछले एक साल में अपने विमानों के रिब्रांडिंग, इन-फ्लाइट सेवाओं में सुधार और नए पायलटों व तकनीकी स्टाफ की भर्ती जैसे कई कदम उठाए हैं। एयर इंडिया का यह विस्तार ऐसे समय में हो रहा है जब कंपनी जून में अहमदाबाद में हुए बोइंग 787 विमान हादसे, जिसमें 260 लोगों की मौत हुई थी। अब कंपनी इस दुखद हादसे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है।

26 पुराने विमानों को नई सुविधाओं से लैस करने का काम पूरा

इस बीच, एयर इंडिया ने बताया है कि उसने अपने 27 पुराने एयरबस ए320 नियो विमानों में से 26 विमानों को नई सुविधाओं के साथ उन्नत बना दिया है। इसके साथ ही एयरलाइन ने कहा कि वह 26 अक्टूबर से शुरू होने वाले शीतकालीन उड़ान कार्यक्रम में 174 अतिरिक्त साप्ताहिक उड़ानें संचालित करेगी। टाटा समूह की एयरलाइन ने बयान में कहा कि पुराने विमानों को नई सुविधाओं से लैस करने का सितंबर, 2024 में शुरू हुआ रेट्रोफिट कार्यक्रम इस महीने लगभग पूरा हो गया है। इन विमानों में नए केबिन इंटीरियर जोड़े गए हैं। इनमें तीन श्रेणियों- बिजनेस, प्रीमियम इकॉनमी और इकॉनमी को शामिल किया गया है।

