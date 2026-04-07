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एयर इंडिया के सीईओ ने दिया इस्तीफा, कई चुनौतियों से जूझ रही एयरलाइंस

Apr 07, 2026 05:42 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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कैंपबेल विल्सन ने एयर इंडिया के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, वे तब तक कंपनी के साथ बने रहेंगे, जब तक नए सीईओ की नियुक्ति नहीं हो जाती। विल्सन का इस्तीफा पिछले हफ्ते हुई बोर्ड मीटिंग में मंजूर कर लिया गया।

एयर इंडिया के सीईओ ने दिया इस्तीफा, कई चुनौतियों से जूझ रही एयरलाइंस

कैंपबेल विल्सन ने एयर इंडिया के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, वे तब तक कंपनी के साथ बने रहेंगे जब तक नए सीईओ की नियुक्ति नहीं हो जाती। हिन्दुस्तान टाइम्स ने यह खबर इस मामले की जानकारी रखने वाले चार लोगों के हवाले से दी है। यह बदलाव ऐसे समय में हो रहा है जब एयर इंडिया कई चुनौतियों से जूझ रही है, जैसे ऑपरेशन में दिक्कतें, बढ़ता खर्च और इस साल रिकॉर्ड नुकसान की आशंका।

बोर्ड मीटिंग में मंजूर हुआ इस्तीफा

एचटी के सूत्रों के मुताबिक, विल्सन का इस्तीफा पिछले हफ्ते हुई बोर्ड मीटिंग में मंजूर कर लिया गया। मामले की जानकारी रखने वाले चार में से एक व्यक्ति ने बताया कि कैंपबेल नए CEO के आने तक, यानी संभवतः सितंबर तक, कंपनी में बने रहेंगे। उनका पांच साल का कार्यकाल अगले साल सितंबर में खत्म होना था, लेकिन वे एक साल पहले ही पद छोड़ रहे हैं। इस मामले पर एयर इंडिया ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

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जनवरी से ही शुरू हो गई थी नए CEO की तलाश

एचटी की खबर के मुताबिक नए CEO की तलाश जनवरी से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि विल्सन ने अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद आगे काम न करने की इच्छा जताई थी। विल्सन सितंबर 2022 में एयर इंडिया से जुड़े थे, जब कंपनी का प्राइवेटाइजेशन हो चुका था।

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फिलहाल एयर इंडिया कई सीईओ के लिए कई उम्मीदवारों से बातचीत कर रही है और इस संबंध में अगले हफ्ते एक अहम बैठक होने वाली है। हालांकि, संभावित उम्मीदवारों के नाम अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

चुनौतियों के बीच बदलाव

एयर इंडिया इस समय कई समस्याओं से जूझ रही है। पश्चिम एशिया संकट के कारण एयरस्पेस पर प्रतिबंध लगने से फ्लाइट्स को लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है, जिससे ईंधन खर्च काफी बढ़ गया है। इसके अलावा विमान की कमी और बढ़ती लागत भी कंपनी पर दबाव बना रही है।

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इन समस्याओं के साथ जून 2025 में हुए बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान हादसे का असर भी जुड़ा हुआ है, जिसमें अहमदाबाद से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटना में 241 लोगों की मौत हो गई थी।

भारी नुकसान की आशंका

रिपोर्ट्स के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026 में एयर इंडिया को करीब 20,000 करोड़ रुपये तक का नुकसान हो सकता है। ऐसे में नए CEO के सामने बड़ी चुनौती कंपनी को इस मुश्किल दौर से बाहर निकालने की होगी। बता दें इस साल भारतीय एविएशन सेक्टर में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में भी हाल ही में सीईओ के लेवल पर बदलाव हुआ है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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