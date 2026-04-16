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बंद होने जा रही थी शू कंपनी, फिर चला AI का ऐसा जादू कि शेयर एक दिन में 876% उछल गए

Apr 16, 2026 08:44 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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ईको-फ्रेंडली जूतों से AI इंफ्रास्ट्रक्चर तक ऑलबर्ड्स इंक का बड़ा यू-टर्न ने उसके शेयरों में जान फूंक दी। कंपनी के शेयर एक झटके में 10 गुना तक बढ़ गए। इस पूरी घटना ने एक बार फिर साबित किया है कि मौजूदा मार्केट में AI शब्द ही निवेशकों के लिए बड़ा ट्रिगर बन चुका है।

बंद होने जा रही थी शू कंपनी, फिर चला AI का ऐसा जादू कि शेयर एक दिन में 876% उछल गए

कभी ईको-फ्रेंडली जूतों के लिए मशहूर रही ऑलबर्ड्स इंक ने 31 मार्च को ऐलान किया था कि वह अपना कारोबार बंद कर अपनी सभी एसेट्स महज 39 मिलियन डॉलर में बेच देगी, लेकिन कुछ ही दिनों में कहानी पूरी तरह बदल गई। कंपनी ने अब शटडाउन प्लान कैंसिल कर AI कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में उतरने का फैसला किया है और खुद को NewBird Inc. के रूप में रीब्रांड करने का ऐलान किया है।

AI प्लान आते ही शेयर बना तूफान

फाइनेंशियल टाइम्स की खबर के मुताबिक कंपनी के इस यू-टर्न का असर शेयर मार्केट में तुरंत दिखा। मंगलवार को 2.49 डॉलर पर बंद हुआ, शेयर बुधवार को कुछ ही मिनटों में करीब 10 गुना तक उछल गया और 24.31 डॉलर के इंट्राडे हाई को टच कर गया। यह करीब 876% की जबरदस्त तेजी थी। हालांकि, बाद में इस स्टॉक में मुनाफावसूली देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद शेयर 582% की बढ़त के साथ बंद हुआ। एक ही दिन में कंपनी की मार्केट वैल्यू में 120 मिलियन डॉलर से ज्यादा का इजाफा हो गया।

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जूते बनाने वाली कंपनी का AI से कोई सीधा संबंध नहीं था

दिलचस्प बात यह है कि जूते बनाने वाली कंपनी का AI से कोई सीधा संबंध नहीं था, फिर भी निवेशकों ने इसे हाथोंहाथ लिया। सीएनबीसी टीवी 18 के मुताबिक नई रणनीति के तहत कंपनी करीब 50 मिलियन डॉलर का कर्ज जुटाने की योजना बना रही है, जिसे बाद में शेयर में बदला जा सकेगा। इस फंड से कंपनी कंप्यूटर हार्डवेयर खरीदेगी और खुद को GPU-as-a-Service और AI-नेटिव क्लाउड सॉल्यूशंस प्रोवाइडर के रूप में स्थापित करने की कोशिश करेगी।

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क्या बाजार में बन रहा है ‘AI बबल’?

मार्केट एक्सपर्ट्स इस तेजी को लेकर सतर्क हैं। मिलर टैबक के चीफ मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट मैट मेले का मानना है कि तेजी के माहौल में ऐसी मूवमेंट्स चौंकाने वाली नहीं हैं, लेकिन निवेशकों को सावधान रहना चाहिए।

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मेमे स्टॉक ट्रेंड ने भी दी रफ्तार

इस उछाल में रिटेल निवेशकों की बड़ी भूमिका रही। राउंडहिल इन्वेस्टमेंट के मेमे-स्टॉक ETF ने भी शुरुआती कारोबार में इस शेयर में खरीदारी की। कंपनी के सीईओ डेव माजा के मुताबिक, अचानक बढ़ती ट्रेडिंग वॉल्यूम, वोलैटिलिटी और रिटेल सेंटिमेंट ऐसे ही मौके होते हैं जिन्हें उनका ETF कैप्चर करता है।

IPO से अब तक कैसा रहा सफर

ऑलबर्ड्स इंक ने 2021 में IPO के दौरान वॉल स्ट्रीट पर धूम मचाई थी। उस समय कम ब्याज दरों के चलते इसका वैल्यूएशन 4 अरब डॉलर तक पहुंच गया था,लेकिन समय के साथ कंपनी का प्रदर्शन कमजोर होता गया और हाल ही में इसकी वैल्यू गिरकर करीब 22 मिलियन डॉलर रह गई थी।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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