ai has become a machine to make billionaires many new faces in the list of world s rich AI बना अरबपति बनाने की मशीन, दुनिया के अमीरों की लिस्ट में कई नए चेहरे, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़ai has become a machine to make billionaires many new faces in the list of world s rich

AI बना अरबपति बनाने की मशीन, दुनिया के अमीरों की लिस्ट में कई नए चेहरे

AI Billionaires: एआई के इस स्वर्ण युग ने कई नए चेहरों को रातों-रात दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहुंचा दिया। सिर्फ कंपनी फाउंडर्स ही नहीं, बल्कि शुरुआती कर्मचारियों और निवेशकों की किस्मत भी रातों-रात बदल गई।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 07:51 AM
share Share
Follow Us on
AI बना अरबपति बनाने की मशीन, दुनिया के अमीरों की लिस्ट में कई नए चेहरे

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी AI अब अरबपति बनाने की मशीन साबित हो रहा है। यह कहानी 2025 के उन नए अरबपतियों की है, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की दुनिया में तूफान ला दिया। एआई के इस स्वर्ण युग ने कई नए चेहरों को रातों-रात दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहुंचा दिया। सब कुछ तब शुरू हुआ, जब जेनरेटिव एआई, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और हार्डवेयर एक्सीलरेशन जैसे क्षेत्रों में अचानक बहुत बड़े निवेश होने लगे। कंपनियां API सब्सक्रिप्शन, एंटरप्राइज कॉन्ट्रैक्ट्स, डेटा सर्विसेज और बड़ी पार्टनरशिप के जरिए अरबों कमाने लगीं।

विजुअल कैपिटालिस्ट के मुताबिक इस एआई लहर ने इतिहास की सबसे तेज दौलत बनाने की रफ्तार पैदा की। सिर्फ कंपनी फाउंडर्स ही नहीं, बल्कि शुरुआती कर्मचारियों और निवेशकों की किस्मत भी रातों-रात बदल गई।

एनवीडिया ने जेन्सन हुआंग को टॉप 10 में पहुंचाया

एनवीडिया के CEO जेन्सन हुआंग की संपत्ति में एआई बूम के कारण भारी वृद्धि हुई, जिससे वे दुनिया के टॉप-10 अरबपतियों में शामिल हो गए। एनविडिया का AI हार्डवेयर पर राज हो गया और उनके GPUs की बिक्री से सिर्फ डेटा सेंटर डिमांड में तिमाही रेवेन्यू 100 अरब डॉलर पार कर चुकी है।

OpenAI जैसी कंपनियों ने GPT और ChatGPT जैसे टूल्स के जरिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, API यूज और माइक्रोसॉफ्ट के साथ अरबों डॉलर की पार्टनरशिप से अपनी वैल्यूएशन 500 अरब डॉलर के करीब पहुंचा दी।

Anthropic जैसी कंपनियां अपने क्लॉड सीरीज API एक्सेस और एंटरप्राइज डील्स से 3 अरब डॉलर का वार्षिक रेवेन्यू कमा रही हैं।

Scale AI जैसी कंपनियां डेटा लेबलिंग और एनोटेशन सर्विसेज में मार्केट लीडर बन गईं, और मेटा जैसी कंपनियों से अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट ले रही हैं।

इसी तरह, Safe Superintelligence जिसे इलया सुत्सकेवर ने शुरू किया, सुपरइंटेलिजेंट AI पर काम करते हुए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और फ्यूचर लाइसेंसिंग मॉडल से शुरुआती कमाई कर रही है।

इस एआई क्रांति ने सिलिकॉन वैली को फिर से दुनिया का केंद्र बना दिया, जहां पिछले साल 35 अरब डॉलर का वेंचर फंडिंग आया। यहीं के अरबपतियों ने लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट में 20 मिलियन डॉलर से ज्यादा के घर खरीदने के रिकॉर्ड तोड़े हैं।

CB Insights के मुताबिक, अभी 498 AI यूनिकॉर्न्स हैं , जिनकी कुल वैल्यू 2.7 ट्रिलियन डॉलर है, जिनमें 100 सिर्फ 2023 के बाद बनी हैं।

पैसा बनाने की मशीन है AI

CNBC के अनुसार, AI में तेजी "हाल के इतिहास में सबसे बड़ी संपत्ति निर्माण की दौड़" बन रही है। एक तरह से AI पैसा बनाने की मशीन बन गया है। एआई से अरबपति बनने वालों की इस सूची में ओपनएआई के कई पूर्व कर्मचारी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी खुद की कंपनियां शुरू की हैं, साथ ही स्केल एआई के सह-संस्थापक अलेक्जेंडर वांग और लूसी गुओ भी शामिल हैं।

नाम कंपनी अनुमानित नेट वर्थ ($ अरब) |

माइकल इंट्रैटर CoreWeave $6.0 अरब

अलेक्जेंडर वांग Meta $3.6 अरब

जो लोंसडेल 8VC / Palantir $3.4 अरब

ब्रेट एडकॉक Figure AI $1.5 अरब

माइकल ट्रूएल Anysphere $1.3 अरब

लूसी गुओ Passes $1.3 अरब

याओ रूनहाओ Paper Games $1.3 अरब

डेरियो एमोडेई Anthropic $1.2 अरब

लियांग वेनफेंग DeepSeek $1.0 अरब से अधिक

अरविंद श्रीनिवास Perplexity $1 अरब डॉलर से अधिक

इल्या सुत्स्केवर Safe Superintelligence 1 अरब डॉलर से अधिक

मीरा मुराती Thinking Machines Lab 1 अरब डॉलर से अधिक

Artificial Intelligence Business Latest News Business News In Hindi
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।