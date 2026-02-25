Hindustan Hindi News
AI का खौफ हुआ कम, एंथ्रोपिक की साझेदारी से IT शेयरों में जबरदस्त उछाल

Feb 25, 2026 10:39 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
IT Stocks: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से संभावित व्यवधान की आशंका अब कम होती नजर आ रही है। एंथ्रोपिक द्वारा कई SaaS कंपनियों के साथ साझेदारी की घोषणा के बाद बुधवार को इंफोसिस, विप्रो और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) समेत प्रमुख आईटी कंपनियों के शेयरों में 5% तक की तेजी दर्ज की गई।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से संभावित व्यवधान की आशंका अब कम होती नजर आ रही है। एंथ्रोपिक द्वारा कई SaaS कंपनियों के साथ साझेदारी की घोषणा के बाद बुधवार को इंफोसिस, विप्रो और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) समेत प्रमुख आईटी कंपनियों के शेयरों में 5% तक की तेजी दर्ज की गई। यह उछाल ऐसे समय में आई है, जब पिछले पांच दिनों से बाजार में लगातार भारी बिकवाली का दौर चल रहा था।

दरअसल, एंथ्रोपिक ने अपने एंटरप्राइज एजेंट इवेंट में कई महत्वपूर्ण साझेदारियों का ऐलान किया, जिससे निवेशकों का भरोसा लौटा है कि एआई सॉफ्टवेयर सेक्टर को बाधित नहीं करेगा बल्कि उसके साथ मिलकर काम करेगा। कंपनी ने अपने क्लाउड कॉवर्क प्लेटफॉर्म में भी अपडेट पेश किए, जिससे व्यवसाय इस प्रोडक्टिविटी टूल को सेल्सफोर्स के स्लैक, इंटुइट, डॉक्यूसाइन, लीगलजूम, फैक्टसेट और गूगल के जीमेल सहित कई एंटरप्राइज एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट कर सकेंगे। एंथ्रोपिक ने यह भी कहा कि संगठन वित्तीय विश्लेषण, इंजीनियरिंग और मानव संसाधन जैसे कार्यों के लिए कस्टमाइज्ड प्लगइन्स तैनात कर सकेंगे।

अमेरिकी बाजार का भी मिला साथ

भारतीय आईटी शेयरों में यह तेजी वॉल स्ट्रीट पर टेक्नोलॉजी शेयरों में आई रैली से और मजबूत हुई। मंगलवार को डॉऊ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज में 370 अंकों की तेजी रही, जिसने सोमवार को हुए नुकसान का करीब 50% वापस पा लिया। वहीं एसएंडपी 500 और नैस्डैक कंपोजिट में क्रमशः 0.7% और 1.1% की बढ़त दर्ज की गई।

पांच दिनों की भारी गिरावट के बाद वापसी

इससे पहले मंगलवार को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज जैसे शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई थी। एंथ्रोपिक ने कहा था कि उसका क्लाउड कोड टूल सीओबीओएल पर चलने वाले पुराने सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे निवेशकों में चिंता फैल गई और निफ्टी आईटी इंडेक्स 4.74% की भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। फरवरी के महीने में अकेले निफ्टी आईटी इंडेक्स में 20% से अधिक की गिरावट आई है, जो 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सबसे खराब मासिक प्रदर्शन है।

ओवरसोल्ड स्तर पर पहुंचे शेयर, क्या आगे भी रहेगी तेजी?

लगातार गिरावट के बाद अब कई आईटी स्टॉक 'ओवरसोल्ड' यानी अत्यधिक बिके हुए क्षेत्र में पहुंच गए हैं, जिससे उबरने की उम्मीदें बढ़ी हैं। साल के सिर्फ पहले दो महीनों में ही निफ्टी आईटी इंडेक्स के 10 में से 7 शेयरों में 20% या उससे अधिक की गिरावट आ चुकी है। इस भारी सुधार के बाद निफ्टी आईटी इंडेक्स अब निफ्टी 500 की तुलना में आठ साल के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है, जिसने मूल्य की तलाश कर रहे निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है।

द इकनॉमिक टाइम्स ने जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य बाजार रणनीतिकार आनंद जेम्स के हवाले से बताया है कि ऑसिलेटर ने ओवरसोल्ड संकेत दिए थे और हाल के दिनों में सकारात्मक डाइवर्जेंस के शुरुआती संकेत दिख रहे थे। हालांकि, ताजा ब्रेकडाउन ने इंडेक्स को 13 फरवरी के निचले स्तर 31,422 से नीचे ले गया है। मोमेंटम इंडिकेटर्स और गिरावट की संभावना जता रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन स्टडीज के मुताबिक, 29,961 नजदीकी सपोर्ट लेवल है, जबकि गहरी गिरावट पर 28,800 और 27,200 अगले सपोर्ट हो सकते हैं। ऊपर की ओर 30,300 (इंट्राडे) और 31,300 (क्लोजिंग बेसिस) तत्काल रिवर्सल लेवल हैं, जबकि 36,200 प्रमुख रेजिस्टेंस बना हुआ है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है।

