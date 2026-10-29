AI साइबर अटैक: ठगों ने NBFC से ₹300 करोड़ की रकम निकाली, चीनी टूल्स पर शक

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AI की हेल्प से किए जा रहे साइबर अटैक ने भारत की छोटी नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की हेल्प से किए जा रहे साइबर अटैक ने भारत की छोटी नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFC) की चिंता बढ़ा दी है। पिछले करीब दो महीनों में साइबर ठगों ने इन कंपनियों से करीब 300 करोड़ रुपये की रकम निकाल चुके हैं। इस मामले में देशभर में करीब 150 शिकायतें या एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं।

द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले डेढ़ महीने में साइबर हमलों की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। कुछ कंपनियों को बार-बार निशाना बनाया गया है। दिल्ली की एक NBFC को पहले साइबर हमले में 7.5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। कुछ दिन बाद कंपनी पर फिर हमला हुआ, जिसमें 7.25 करोड़ रुपये और निकल गए।

₹1,000 करोड़ तक के कारोबार वाली कंपनियां निशाने पर जांच से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, साइबर अपराधी मुख्य रूप से उन छोटी NBFC कंपनियों को निशाना बना रहे हैं, जिनका कारोबार करीब 1,000 करोड़ रुपये या इससे कम है। इन कंपनियों की साइबर सिक्योरिटी सिस्टम कमजोर होने के कारण हैकर्स को सेंध लगाने का मौका मिल रहा है।

भारत में 15 अक्टूबर तक 8,502 NBFC कंपनियां रजिस्टर्ड थीं। रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई में करीब 30, दिल्ली में 25 से ज्यादा और चेन्नई में 15-16 शिकायतें दर्ज की गई हैं। दूसरे शहरों में भी ऐसे मामले सामने आए हैं।

चीनी AI टूल्स के इस्तेमाल का शक साइबर सुरक्षा एजेंसियों की जांच में कुछ मामलों में चीनी हैकिंग प्लेटफॉर्म साइबर स्ट्राइक का नाम सामने आया है। विशेषज्ञों को आशंका है कि साइबर स्ट्राइक और Artex जैसे AI टूलकिट के साथ डीपसिक, अलीबाबा के Qwen, मूनशॉट के Kimi और Zhipu के GLM जैसे AI मॉडल का इस्तेमाल साइबर हमलों में किया जा रहा है।हालांकि, इन टूल्स के इस्तेमाल और सभी घटनाओं के बीच संबंध की जांच अभी जारी है।

अधिकारियों के मुताबिक, साइबर अपराधी पहले करीब 10 से 12 दिनों तक कंपनी की वर्किंग सिस्टम की स्टडी करते हैं। वे यह पता लगाते हैं कि पेमेंट कैसे किए जाते हैं, किन डिजिटल आईडी को सिस्टम में अनुमति मिली हुई है और सॉफ्टवेयर में कहां कमजोरियां हैं। इसके बाद हमला किया जाता है। AI टूल्स की मदद से अब इन तरीकों का इस्तेमाल करना पहले के मुकाबले आसान हो गया है।

SBI के ग्राहकों का डेटा भी हुआ लीक रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने हाल ही में डेटा सुरक्षा से जुड़ी एक घटना से प्रभावित व्यक्तिगत ग्राहकों को अलर्ट भेजे थे। इस घटना में 3.75 लाख रिकॉर्ड का डेटासेट डार्क वेब पर लीक होने की बात सामने आई।

विशेषज्ञों के अनुसार, AI की मदद से एक साथ कई डिजिटल एजेंट काम कर सकते हैं। इससे किसी सिस्टम में सेंध लगाने से लेकर नुकसान पहुंचाने तक का समय कई दिनों से घटकर कुछ घंटों तक रह सकता है। जिन कंपनियों ने अपने सिस्टम की कमजोरियों को पूरी तरह ठीक नहीं किया, उन पर कुछ ही दिनों के भीतर दोबारा हमले होने का खतरा भी बढ़ गया है।

CERT-In ने कंपनियों को किया अलर्ट भारत की नोडल साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने संगठनों को अपनी साइबर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी है। एजेंसी ने कंपनियों की रेड टीमों को ARTEX और CyberStrike से जुड़े अलर्ट को प्राथमिकता देने को कहा है।

ग्राहकों की निजी और वित्तीय जानकारी भी खतरे में साइबर अटैक का खतरा केवल कंपनियों के बैंक खातों तक सीमित नहीं है। ग्राहकों की निजी और वित्तीय जानकारी भी खतरे में पड़ सकती है। साइबर सुरक्षा कंपनी Cyble के एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसीडेंट मंदार पाटिल के मुताबिक, AI की मदद से अपराधी हिंदी और तमिल जैसी भाषाओं में भी विश्वसनीय लगने वाली बातचीत तैयार कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को फोन करने वाला उसका नाम, लोन देने वाली कंपनी और कर्ज की रकम जानता है, तो वह असली प्रतिनिधि जैसा लग सकता है। इस तरह ठग लोगों को झांसे में लेकर बैंकिंग जानकारी या दूसरी संवेदनशील जानकारियां हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं।