9 फरवरी को AI कंपनी का IPO हो रहा है ओपन, GMP पहुंचा 40 रुपये, कितना है प्राइस बैंड?

IPO News: अगले हफ्ते यानी 9 फरवरी को एक AI मेनबोर्ड कंपनी का आईपीओ खुलने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ (Fractal Analytics IPO) की। कंपनी का आईपीओ 9 फरवरी से 11 फरवरी तक खुला रहेगा।

Feb 07, 2026 10:56 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
IPO News: अगले हफ्ते यानी 9 फरवरी को एक मेनबोर्ड AI कंपनी का आईपीओ खुलने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ (Fractal Analytics IPO) की। कंपनी का आईपीओ 9 फरवरी से 11 फरवरी तक खुला रहेगा। निवेशकों के नजरिए से अगर देखें तो ग्रे मार्केट में भी इसका प्रदर्शन बेहतर है। अब देखना होगा कि इस मेनबोर्ड आईपीओ को कैसा रिस्पॉन्स आने वाले दिनों में मिलता है।

क्या है साइज?

फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ का साइज 2833.90 करोड़ रुपये है। कंपनी आईपीओ के जरिए 1.14 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए कंपनी 2.01 करोड़ शेयर जारी करेगी।

क्या है प्राइस बैंड?

फ्रैक्ट्ल एनालिटिक्स आीपीओ का प्राइस बैंड 857 रुपये से 900 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 16 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14400 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा।

आईपीओ का 75 प्रतिशत हिस्सा क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए आरक्षित होगा। वहीं, रिटेल निवेशकों के लिए कम से कम 10 प्रतिशत शेयर रिजर्व रहेंगे। एनआईआई के लिए अधिकतम 15 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रहेगा।

2000 में हुई थी कंपनी की शुरुआत

फ्रैक्टल एनालिटिक्स की स्थापना 2000 में हुई थी। यह एक AI और एनालिटिक्स कंपनी है। कंपनी के दो महत्वपूर्ण सेगमेंट हैं। Fractal.ai के जरिए कंपनी एआई सर्विसेज प्रदान करती है। वहीं, Fractal.Alpha के जरिए कंपनी एआई आधारित बिजनेस को टारगेट करती है।

आईपीओ के पैसों का क्या करेगी कंपनी?

आईपीओ से जुटाए 262.90 करोड़ रुपये का कंपनी अपनी अमेरिकी की सब्सिडियरी में निवेश करेगी। वहीं, 57.10 करोड़ रुपये के जरिए लैपटॉप खरीदे जाएंगे। 121.10 करोड़ रुपये से देश में नए ऑफिस ओपन होंगे।

कितना है GMP

इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का शेयर 40 रुपये के प्रीमियम पर आज ट्रेड कर रहा है। जोकि 4.44 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है। इस आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी 180 रुपये रहा है। वहीं, सबसे कम जीएमपी 40 रुपये प्रति शेयर रहा है।

