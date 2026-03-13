Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

युद्ध से खेती पर भी संकट: भारत ने चीन से यूरिया के लिए मांगी मदद

Mar 13, 2026 09:32 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share

War Impacts: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण भारत की गैस सप्लाई पर संकट गहरा गया है, जिससे फर्टिलाइजर के उत्पादन पर खतरा मंडराने लगा है। इससे निपटने के लिए भारत ने चीन से यूरिया के कुछ कार्गो की बिक्री की अनुमति देने का अनुरोध किया है।

युद्ध से खेती पर भी संकट: भारत ने चीन से यूरिया के लिए मांगी मदद

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण भारत की गैस सप्लाई पर संकट गहरा गया है, जिससे फर्टिलाइजर के उत्पादन पर खतरा मंडराने लगा है। इससे निपटने के लिए भारत ने चीन से यूरिया के कुछ कार्गो (खेप) की बिक्री की अनुमति देने का अनुरोध किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, फैलते संघर्ष ने प्राकृतिक गैस (LNG) की सप्लाई को बाधित कर दिया है। यह गैस उर्वरक बनाने का मुख्य कच्चा माल है, जिसके चलते भारत की कुछ उर्वरक कंपनियों को अपने प्लांट्स करने पड़ रहे हैं। भारतीय अधिकारियों ने चीनी अधिकारियों से निर्यात प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार करने का आग्रह किया है।

यूरिया की कीमतों में 21% की उछाल

यह घटनाक्रम उन असामान्य कदमों को दिखाता है, जो देश प्रमुख वस्तुओं की सुरक्षा के लिए उठा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों ने ग्लोबल ट्रेड को प्रभावित किया है और खाद्य व ऊर्जा सप्लाई के लिए जोखिम बढ़ा दिया है। युद्ध के पहले सप्ताह में ही वैश्विक यूरिया की कीमतों में 21% की उछाल आई, जो तीन वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई।

ये भी पढ़ें:यूरिया पर संकट के बादल: ईरान-इजरायल युद्ध का सीधा असर, उत्पादन 60% पर सिमटा

चीन की निर्यात नीति

चीन कोटा प्रणाली के तहत यूरिया निर्यात को नियंत्रित करता है। पिछले वर्ष भारत सहित कुछ देशों को शिपमेंट की अनुमति दी गई थी, लेकिन 2026 के लिए अभी तक निर्यात कोटा आवंटित नहीं किया गया है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा यूरिया उत्पादक है, और वहां किसान वसंत ऋतु में बुआई के चरम समय के लिए तैयारी कर रहे हैं।

भारत की स्थिति और रणनीति

भारत का यह अनुरोध ऐसे समय में आया है, जब उसने सीमावर्ती देशों के लिए निवेश नियमों में ढील दी है, जिसका उद्देश्य स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना है। यह कदम बड़े पड़ोसी और भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी चीन के साथ आर्थिक संबंधों में सुधार का संकेत हो सकता है।

ये भी पढ़ें:आज पीएम किसान की 22वीं किस्त का पैसा आपको मिलेगा या नहीं, चेक करें लिस्ट

हालांकि, फिलहाल भारत में उर्वरक की कोई तत्काल कमी नहीं है, लेकिन कोई भी लंबा गैस संकट जून में मानसून की बारिश के साथ शुरू होने वाली मुख्य बुआई अवधि से पहले देश को अधिक सप्लाई की तलाश करने के लिए मजबूर कर सकता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा यूरिया आयातक है और चावल का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक भी है।

ये भी पढ़ें:सोने-चांदी के भाव क्यों गिर रहे हैं? क्या एक्पर्ट्स के अनुमान गलत साबित हो रहे?

विकल्प और भविष्य की योजना

ब्लूमबर्ग के सूत्रों के अनुसार, मध्य पूर्व से कमी को पूरा करने के लिए यूरिया के संभावित स्रोतों में चीन, रूस, इंडोनेशिया, मलेशिया और मिस्र शामिल हैं। भारत के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में अब तक 9.8 मिलियन टन यूरिया का आयात हुआ है। उम्मीद है कि इस महीने के अंत या अप्रैल की शुरुआत तक भारत एक नई यूरिया आयात निविदा जारी करेगा। इससे पहले, कतर ने मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के बाद भारतीय खरीदारों के लिए ईंधन शिपमेंट में कटौती की थी, जिससे उर्वरक उत्पादन पर दबाव बढ़ा है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

और पढ़ें
Business News Business News In Hindi iran israel war
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,