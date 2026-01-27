Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़agreement with the EU will open the doors to trade and employment in 27 countries
ईयू से करार खोलेगा 27 देशों में व्यापार और रोजगार के द्वार

ईयू से करार खोलेगा 27 देशों में व्यापार और रोजगार के द्वार

संक्षेप:

India EU FTA: इस करार से ईयू के 27 सदस्य देशों में भारतीय चिकित्सक, इंजीनियर, बैंक कर्मचारी व अन्य संस्थानों में काम करने वाले प्रतिभाशाली युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। उधर, समझौते के बाद यूरोपीय संघ में शामिल देश भारत में निवेश करेंगे।

Jan 27, 2026 05:54 am IST
मंगलवार यानी आज होने वाली भारत-यूरोपीय संघ शिखर वार्ता में मुक्त व्यापार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, तकनीक के आदान-प्रदान और प्रवासियों की सुगम आवाजाही जैसे मुद्दों पर करार को अंतिम रूप दिया जा सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि दुनिया के इस सबसे बड़े व्यापार करार में भारत को रोजगार के लिहाज से भी बड़ा लाभ मिलेगा।

इस समझौते के जरिए ईयू के 27 सदस्य देशों में भारतीय डॉक्टर , इंजीनियर, बैंक कर्मचारी व अन्य संस्थानों में काम करने वाले प्रतिभाशाली युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। उधर, समझौते के बाद यूरोपीय संघ में शामिल देश भारत में निवेश करेंगे। निवेश के जरिए भारत में नए उद्योग और दफ्तर खुलेंगे, जिसमें भारतीयों के लिए अलग-अलग श्रेणी में रोजगार मिलेंगे।

सूत्रों के मुताबिक मंगलवार 1.30 बजे होने वाले इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा की मेजबानी करेंगे। उम्मीद है कि यह बैठक व्यापार और सुरक्षा पर वाशिंगटन की नीतियों से उत्पन्न भू-राजनीतिक अस्थिरता के बीच दोनों पक्षों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण पेश करेगी।

सफल भारत दुनिया को अधिक स्थिर बनाएगा: उर्सुला

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने सोमवार को कहा कि एक सफल भारत दुनिया को अधिक स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बनाता है। इससे हम सभी को लाभ होता है। उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय संघ की सैन्य टुकड़ी की भागीदारी को दोनों पक्षों के बीच गहराते सुरक्षा सहयोग का एक शक्तिशाली प्रतीक बताया।

वहीं, यूरोपीय संघ के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविच ने संकेत दिया कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को मंगलवार को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा, भारत के गणतंत्र दिवस के लिए अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाना एक गहरा सम्मान है।

