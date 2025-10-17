Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़after trump announcement paints company share surged upto 6 percent
ट्रंप का एक ऐलान और पेंट कंपनियों का शेयरों ने पकड़ी रफ्तार, 6% तक चढ़ा भाव

ट्रंप का एक ऐलान और पेंट कंपनियों का शेयरों ने पकड़ी रफ्तार, 6% तक चढ़ा भाव

संक्षेप: आज शुक्रवार को शेयर बाजार में पेंट्स कंपनियां अपनी चमक बिखेर रही हैं। आज एशियन पेंट्स (Asian Paints) के शेयरों की कीमतों में 6 प्रतिशत की तेजी आई है। जोकि मार्च के बाद एक दिन में सबसे बड़ी उछाल है। ए

Fri, 17 Oct 2025 02:41 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आज शुक्रवार को शेयर बाजार में पेंट्स कंपनियां अपनी चमक बिखेर रही हैं। आज एशियन पेंट्स (Asian Paints) के शेयरों की कीमतों में 6 प्रतिशत की तेजी आई है। जोकि मार्च के बाद एक दिन में सबसे बड़ी उछाल है। एशियन पेंट्स के अलावा अन्य पेंट कंपनियों के शेयरों की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है।

ये भी पढ़ें:2% फ्री गोल्ड और 10 लाख रुपये इनाम जीतने का मौका, Jio का बड़ा ऑफर

क्यों दिख रही है तेजी?

पेंट कंपनियों में शेयरों तेजी के पीछे की वजह ग्लोबल और घरेलू दोनों कारण शामिल हैं। गुरुवार को तेल की कीमतों में एक प्रतिशत की गिरावट आई थी। इस गिरावट की वजह से डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपित ब्लादिमिर पुतिन के बीच होने जा रही मुलाकात है। ट्रंप ने ऐलान की वो पुतिन से जल्दी ही हंग्री में मिलेंगे। इस मुलाकात में यूक्रेन से युद्ध की सामाप्ति की चर्चा की जाएगी। बता दें, कच्चे तेल का प्रयोग पेंट बनाने में काफी अहम है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का सीधा फायदा इन कंपनियों को मिलेगा।

घरेलू कारणों की बात करें तो एशियन पेंट्स को दूसरी तिमाही और अब बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। कंपनी के सीईओ ने हाल ही में सीएनबीसी टीवी18 से कहा था कि अर्बन सेंटर्स पर अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। वहीं, ग्रामीण बाजार भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।

ये भी पढ़ें:धूम-धड़ाके के साथ 145 रुपये पर लिस्ट हुआ सस्ता IPO

इन कंपनियों के शेयरों में भी उछाल

बर्जर पेंट्स इंडिया के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। शुक्रवार को यह इस पेंट कंपनी के शेयरों में 2 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। वहीं, Kansai Nerolac Paints के शेयरों का भाव करीब 4 प्रतिशत तक चढ़ गया है। जोकि 6 महीने का उच्चतम स्तर है।

आज शुक्रवार को शेयर बाजार में मजबूती के साथ प्रदर्शन कर रहा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stock Market Update Share Market Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।