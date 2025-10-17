ट्रंप का एक ऐलान और पेंट कंपनियों का शेयरों ने पकड़ी रफ्तार, 6% तक चढ़ा भाव

संक्षेप: आज शुक्रवार को शेयर बाजार में पेंट्स कंपनियां अपनी चमक बिखेर रही हैं। आज एशियन पेंट्स (Asian Paints) के शेयरों की कीमतों में 6 प्रतिशत की तेजी आई है। जोकि मार्च के बाद एक दिन में सबसे बड़ी उछाल है। ए

आज शुक्रवार को शेयर बाजार में पेंट्स कंपनियां अपनी चमक बिखेर रही हैं। आज एशियन पेंट्स (Asian Paints) के शेयरों की कीमतों में 6 प्रतिशत की तेजी आई है। जोकि मार्च के बाद एक दिन में सबसे बड़ी उछाल है। एशियन पेंट्स के अलावा अन्य पेंट कंपनियों के शेयरों की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है।

क्यों दिख रही है तेजी? पेंट कंपनियों में शेयरों तेजी के पीछे की वजह ग्लोबल और घरेलू दोनों कारण शामिल हैं। गुरुवार को तेल की कीमतों में एक प्रतिशत की गिरावट आई थी। इस गिरावट की वजह से डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपित ब्लादिमिर पुतिन के बीच होने जा रही मुलाकात है। ट्रंप ने ऐलान की वो पुतिन से जल्दी ही हंग्री में मिलेंगे। इस मुलाकात में यूक्रेन से युद्ध की सामाप्ति की चर्चा की जाएगी। बता दें, कच्चे तेल का प्रयोग पेंट बनाने में काफी अहम है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का सीधा फायदा इन कंपनियों को मिलेगा।

घरेलू कारणों की बात करें तो एशियन पेंट्स को दूसरी तिमाही और अब बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। कंपनी के सीईओ ने हाल ही में सीएनबीसी टीवी18 से कहा था कि अर्बन सेंटर्स पर अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। वहीं, ग्रामीण बाजार भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।

इन कंपनियों के शेयरों में भी उछाल बर्जर पेंट्स इंडिया के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। शुक्रवार को यह इस पेंट कंपनी के शेयरों में 2 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। वहीं, Kansai Nerolac Paints के शेयरों का भाव करीब 4 प्रतिशत तक चढ़ गया है। जोकि 6 महीने का उच्चतम स्तर है।

आज शुक्रवार को शेयर बाजार में मजबूती के साथ प्रदर्शन कर रहा है।