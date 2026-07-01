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LPG के रेट घटने के बाद क्या 1 जुलाई को पेट्रोल, डीजल और CNG भी सस्ते हुए हैं?

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटने की राहतभरी खबर के बाद पेट्रोल-डीजल के उपभोक्ताओं को आज मायूसी हाथ लगी है
  • न तो पेट्रोल-डीजल के रेट में कोई बदलाव है और न ही सीएनजी के
LPG के रेट घटने के बाद क्या 1 जुलाई को पेट्रोल, डीजल और CNG भी सस्ते हुए हैं?

कच्चे तेल की कीमतों में आज तेजी के बीच 1 जुलाई को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों IOCL, HPCL और इंडियन ऑयल ने पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी कर दी हैं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटने की राहतभरी खबर के बाद पेट्रोल-डीजल के उपभोक्ताओं को आज मायूसी हाथ लगी है। फ्यूल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

दूसरी ओर अमेरिकी WTI क्रूड 0.54 डॉलर महंगा होकर 70.04 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ब्रेंट क्रूड भी 0.44 डॉलर महंगा होकर 73.39 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है।

ये भी पढ़ें:LPG सिलेंडर के दाम इस साल पहली बार घटे, आपके शहर में क्या हैं रेट, करें चेक

आज क्या हैं पेट्रोल-डीजल के रेट?

दिल्ली: पेट्रोल 102.12 और डीजल 95.20 रुपये लीटर

लखनऊ: पेट्रोल 102.05 रुपये और डीजल 99.28 रुपये लीटर

अयोध्या: पेट्रोल 102.4 और डीजल 97.87 रुपये लीटर

भोपाल: पेट्रोल 114.65 रुपये और डीजल 99.74 रुपये प्रति लीटर

इंदौर: पेट्रोल 114.61 और डीजल की 99.70 रुपये लीटर

कोलकाता: पेट्रोल 113.51 रुपये और डीजल 99.82 रुपये लीटर

चेन्नई: पेट्रोल 107.77 रुपये और डीजल 99.55 रुपये लीटर

ये भी पढ़ें:₹183.50 सस्ता हो गया LPG सिलेंडर, चेक करें दिल्ली से पटना तक 1 जुलाई के रेट

मुंबई: पेट्रोल 111.21 और डीजल 97.83 रुपये लीटर

जयपुर: पेट्रोल 112.66 रुपये और डीजल 97.78 रुपये लीटर

पटना: पेट्रोल 112.70 रुपये और डीजल 99.87 रुपये लीटर

स्रोत: इंडियन ऑयल

CNG के 1 जुलाई के रेट

सुबह छह बजे तक सीएनजी के रेट में भी कोई बदलाव नहीं हुआ था। IGL की वेबसाइट पर दिए गए ताजा रेट के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी के दाम 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर थो। नोएडा एक किलो सीएनजी की कीमत 91.70, गाजियाबाद में 91.70, मुजफ्फरनगर में 91.58, मेरठ में 91.58, शामली में 91.58 रुपये थी। गुरूग्राम में भी सीएनजी के दाम 88.12 पर स्थिर हैं। रेवाड़ी में सीएनजी कीमत 87.70, करनाल में 87.43, कैथल में 88.43 रुपये प्रति किलो है।

जबकि, कानपुर में 1 किलो सीएनजी 94.42 में मिल रही है। वहीं, हमीरपुर में सीएनजी के रेट 94.42, फतेहपुर में 94.42, अजमेर में 92.44 और पाली में 92.44 रुपये किलो है। राजसमंद में सीएनजी की कीमत 92.44, महोबा में 89.42, बांदा में 89.42,चित्रकुट में 89.42 और हापुड में 92.70 रुपये प्रति किलो है। जबकि, ग्रेटर नोएडा में 91.70 रुपये।

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बता दें मई 2026 में पेट्रोल और डीजल के दाम ताबड़तोड़ बढ़े। चार बार की बढ़ोतरी में अबतक ये करीब 7.50 रुपये लीटर महंगे हो चुके हैं। इसके अलावा सीएनजी के दाम में भारी बढ़ोतरी हुई है। मई में 10 दिनों से भी कम समय में तीन बार दाम बढ़े। घरेलू सिलेंडर के रेट भी युद्ध के दौरान 89 रुपये बढ़े। जबकि, घरेलू एलपीजी सिलेंडर करीब 1600 रुपये महंगा हो गया।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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