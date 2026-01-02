एजीआर राहत के बाद अब वोडाफोन आइडिया को जीएसटी का झटका, फिर भी शेयर बुलिश

संक्षेप: वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 47% की वृद्धि देखने को मिली है, लेकिन हाल ही में 638 करोड़ रुपये के जीएसटी जुर्माने के आदेश ने चिंता बढ़ा दी है। हालांकि, सरकारी राहत और प्रमोटर निवेश ने निवेशकों के विश्वास को बनाए रखा है। आगे क्या होगा?

वोडाफोन आइडिया के शेयरों में लगातार दूसरे दिन भी तेजी दर्ज की जा रही है। 638 करोड़ रुपये के जीएसटी जुर्माने के आदेश के बावजूद, निवेशक कंपनी की बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए प्रमोटरों द्वारा किए गए बड़े पूंजी निवेश और सरकार द्वारा कर्ज में डूबी इस टेलीकॉम कंपनी को दी गई राहत को लेकर उत्साहित हैं।

शुक्रवार, 2 जनवरी को बीएसई पर सुबह के कारोबार में वोडाफोन आइडिया का शेयर भाव 3% बढ़कर 11.95 रुपये के दिन के उच्चस्तर पर पहुंच गया। पिछले दो कारोबारी सत्रों में इस टेलीकॉम स्टॉक ने 11% की बढ़त दर्ज की है, जिससे बुधवार को सरकार द्वारा एजीआर लायबिलिटी पर आंशिक राहत की खबरों के बाद देखी गई तेज गिरावट की भरपाई हो गई है।

पिछले एक साल में, एजीआर लायबिलिटी के समाधान, एआरपीयू (यूजर दर) में सार्थक सुधार और नुकसान में कमी की संभावनाओं के कारण वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 47% का उल्लेखनीय उछाल आया है।

जीएसटी का 638 करोड़ रुपये का झटका कंपनी ने गुरुवार शाम (1 जनवरी) को घोषणा की कि उसे अहमदाबाद के केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय से कर के कम भुगतान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के अधिक दावे के मामले में 638 करोड़ रुपये के जीएसटी जुर्माने का आदेश मिला है।

एक्सचेंज फाइलिंग में वोडाफोन आइडिया ने कहा कि वह इस आदेश से सहमत नहीं है और इसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। इस कर आदेश के बावजूद, सरकारी राहत पैकेज और प्रमोटरों द्वारा पूंजी निवेश की घोषणाओं ने इस लार्ज-कैप स्टॉक में निवेशकों के विश्वास को बनाए रखने में मदद की।

सरकारी राहत और प्रमोटर सपोर्ट पर फोकस पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, कैबिनेट ने वोडाफोन आइडिया की एजीआर लायबिलिटी को 87,695 करोड़ रुपये पर स्थिर कर दिया है। इस राशि का भुगतान अब इस संघर्षरत कंपनी को 2031-32 के वित्तीय वर्ष से शुरू करके 2040-41 तक करना होगा।

इस स्थिर लायबिलिटी का टेलीकॉम विभाग द्वारा 2020 के 'कटौती सत्यापन दिशानिर्देशों' और ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। अंतिम निर्णय एक सरकारी समिति द्वारा लिया जाएगा जो दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

प्रमोटर निवेश से वोडाफोन आइडिया को हौसला इसके अतिरिक्त, कंपनी ने बुधवार शाम घोषणा की कि उसने वोडाफोन ग्रुप के साथ समझौता कर लिया है और 20 मार्च, 2017 के मूल कार्यान्वयन समझौते में संशोधन किया है, जिसके तहत प्रमोटरों द्वारा कंपनी में 5,836 करोड़ रुपये का निवेश किए जाने की प्रतिबद्धता को औपचारिक रूप दिया गया है।

अनुमोदित संरचना के तहत, अगले 12 महीनों में 2,307 करोड़ रुपये नकद में निवेश किए जाएंगे, जबकि शेष 3,529 करोड़ रुपये प्रमोटरों द्वारा वोडाफोन ग्रुप के कुछ शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों की बिक्री के माध्यम से जुटाए जाएंगे।

कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि आकस्मिक देनदारी समायोजन तंत्र के एक हिस्से को सुरक्षित करने के लिए कुछ वोडाफोन ग्रुप शेयरधारकों द्वारा रखे गए 328 करोड़ इक्विटी शेयरों को पांच वर्ष की अवधि के लिए गिरवी रखा गया है।

एमके ग्लोबल ने 'सेल' रेटिंग बरकरार रखी ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल ने सरकारी राहत पैकेज के बावजूद वोडाफोन आइडिया के शेयर पर 'सेल' की अपनी रेटिंग जारी रखी है और 6 रुपये का लक्ष्य मूल्य बनाए रखा है। उनका मानना है कि कंपनी का कर्ज अभी भी बहुत अधिक है।

1 जनवरी के अपने नोट में उन्होंने कहा, "हमारा मानना है कि सरकार कंपनी को सॉल्वेंट (दिवालिया होने से बचा हुआ) बनाए रखने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है। हालांकि, वीआई को एक संरचनात्मक रूप से मजबूत कंपनी बनाने के लिए जिसका कर्ज प्रबंधनीय हो, सरकार को और गहरे सुधार करने की आवश्यकता होगी।" उन्होंने यह भी कहा कि वीआई का वैल्यूएशन 13.6 गुना FY27E EV/EBITDA पर महंगा है।