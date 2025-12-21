बंटवारे के बाद भी डिविडेंड देती रहेगी वेदांता, चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने किया निवेशकों से बड़ा वादा

संक्षेप: Vedanta: वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि डिविडेंड देना उनकी प्राथमिकता में शामिल है और प्रस्तावित विभाजन के बाद भी समूह की कंपनियां नियमित रूप से शेयरधारकों को डिविडेंड देती रहेंगी।

Vedanta: वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि डिविडेंड देना उनकी प्राथमिकता में शामिल है और प्रस्तावित विभाजन के बाद भी समूह की कंपनियां नियमित रूप से शेयरधारकों को डिविडेंड देती रहेंगी। अनिल अग्रवाल ने बताया कि समूह अपने विभिन्न कारोबारों में 20 अरब डॉलर के विस्तार कार्यक्रम को जारी रखेगा। धातु से तेल तक के कारोबार वाले वेदांता लिमिटेड का विभाजन प्रत्येक कारोबार को स्वतंत्र पहचान देने, मूल्य उजागर करने और पूंजी निवेश की प्रक्रिया को प्रभावित किए बिना नकद डिविडेंड जारी रखने के लिए किया जा रहा है।

इस वित्त वर्ष कंपनी ने किया है 23 रुपये के डिविडेंड का ऐलान उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक प्रति शेयर सात रुपये का पहला अंतरिम लाभांश और 16 रुपये का दूसरा अंतरिम लाभांश घोषित किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 29.50 रुपये प्रति शेयर और 2024-25 में लगभग 46 रुपये प्रति शेयर लाभांश वितरित किया।

5 अलग कंपनियों में बांटने की मिली मंजूरी राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने मंगलवार को वेदांता को पांच अलग लिस्टेड कंपनियों में विभाजित करने की योजना को मंजूरी दी। विभाजन के बाद आधार मेटल का कारोबार वेदांता लिमिटेड में रहेगा, जबकि वेदांता एल्युमिनियम, तलवंडी साबो पावर, वेदांता स्टील एवं आयरन और माल्को एनर्जी (तेल एवं गैस) अन्य चार लिस्ट कंपनियां होंगी। अग्रवाल ने बताया कि विभाजन मार्च 2026 तक पूरा होने की योजना है।

20 अरब डॉलर के निवेश का प्लान उन्होंने कहा कि अगले चार से पांच वर्षों में वेदांता विभिन्न क्षेत्रों में कुल 20 अरब डॉलर का निवेश करेगी। इसमें तेल एवं गैस और एल्युमिनियम में चार-चार अरब डॉलर, जस्ता और चांदी में दो अरब डॉलर, विद्युत उत्पादन में ढाई अरब डॉलर और शेष निवेश लौह अयस्क, इस्पात और अन्य क्षेत्रों में किया जाएगा।

चांदी के प्रोडक्शन में होगा इजाफा उन्होंने बताया कि चांदी का उत्पादन मौजूदा लगभग 700 टन से बढ़ाकर 2030 तक 1,500 टन किया जाएगा। इसके साथ ही सीसा उत्पादन को चार लाख टन से बढ़ाकर 20 लाख टन प्रतिवर्ष करने का लक्ष्य है।

हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में जस्ता उत्पादन को वर्तमान 11.3 लाख टन से बढ़ाकर 20 लाख टन किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में समूह की जिंक कंपनी से अतिरिक्त 10 लाख टन उत्पादन की योजना है, जिससे वेदांता विश्व के प्रमुख उत्पादकों में शामिल होगा।