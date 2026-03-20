Diesel Price Hike: पेट्रोल के बाद इंडस्ट्रियल डीजल भी हुआ महंगा, दाम में करीब 22 रुपये बढ़ोतरी
Diesel Price Hike: तेल कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल के बाद इंडस्ट्रियल डीजल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। करीब 22 रुपये प्रति लीटर दाम तेल कंपनियों ने बढ़ाया है।
Diesel Price Hike: प्रीमियम पेट्रोल के बाद अब इंडस्ट्रियल डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। पीटीआई की रिपोर्ट्स के अनुसार IOCL ने इंडस्ट्रियल डीजल का रेट बढ़ाकर 109.59 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। पहले इसका रेट 87.67 रुपये प्रति लीटर था। यानी कीमतों में 21.92 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। बता दें, इंडस्ट्रियल डीजल का रेट बढ़ाने का सीधा असर उन कंपनियों पर पड़ेगा जो अधिक डीजल खरीदती हैं।
कहां से होती है इंडस्ट्रियल डीजल की सप्लाई?
इंडस्ट्रियल डीजल की सप्लाई सामान्य पंप से नहीं होती है। यह सीधा कंपनी से कंपनी को जाता है। अधिक डीजल का प्रयोग करने वाली कंपनियों को अब ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। आने वाले समय में इसका असर आम-आदमी की जेब पर भी पड़ेगा।
इंडस्ट्रियल डीजल महंगा होने की वजह से अब कंपनियों को इनपुट खर्च बढ़ेगा। जिससे उनके प्रोडक्ट्स की कीमतों में भी आने वाले समय में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में हुई है बढ़ोतरी
आज 20 मार्च को ही तेल कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 2.09 रुपये से 2.35 रुपये का इजाफा किया है। हालांकि, सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अब भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। लेकिन जिस तरह कच्चे तेल की कीमतों में पिछले दिनों इजाफा हुआ है इससे कंपनियों पर दबाव काफी बढ़ा है। अगर युद्ध जल्द समाप्त नहीं हुआ तो आने वाले समय में सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने कीमतों के बढ़ाए जाने पर क्या कहा?
मीडिया से बातचीत के दौरान पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा, “प्रीमियम कैटगरी में कुछ इजाफे की जानकारी है। लेकिन यह देश के कुल पेट्रोल बिक्री का 2 से 4 प्रतिशत के बराबर है।” उन्होंने कहा कि सामान्य लोगों के लिए कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।
अप्रैल 2022 से नहीं बढ़ा है पेट्रोल और डीजल का रेट
तेल कंपनियों ने सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों अप्रैल 2022 के बाद कोई इजाफा नहीं किया है। तब से कीमतें स्थिर हैं। पिछले कुछ दिनों से भले ही तेल कंपनियों के ऊपर दबाव बढ़ा हो। लेकिन वित्त वर्ष 2024 में 81000 करोड़ रुपये का प्रॉफिट तेल कंपनियों को हुआ था। IOCL, BPCL और HPCL ने सिर्फ दिसंबर तिमाही में ही 23743 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।