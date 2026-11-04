धमाकेदार लिस्टिंग के बाद तूफानी रफ्तार में दौड़ा यह शेयर, दांव लगाना कितना सही?

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SFC Environmental Tech share price: बीते मंगलवार को धमाकेदार लिस्टिंग के बाद बुधवार को एक बार फिर से SFC एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयरों में जोरदार तेजी आई। सप्ताह के तीसरे दिन यह शेयर बीएसई पर 12% से ज्यादा उछल गया और इसने अपने ऑल टाइम हाई 478.20 रुपये को टच किया। बता दें कि यह कंपनी वेस्टवाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशन का काम करती है और बीते अक्टूबर महीने के आखिरी हफ्ते में ही इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था। वहीं, 3 नवंबर यानी मंगलवार को कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हुई।

मंगलवार को किस भाव पर लिस्टिंग बीते मंगलवार को SFC एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के आईपीओ का इश्यू प्राइस 330 रुपये था। इस मुकाबले शेयर की क्लोजिंग करीब 29 प्रतिशत बढ़त के साथ हुई। वहीं, बीएसई में शेयर अपने इश्यू प्राइस से 7.28 प्रतिशत की बढ़त के साथ 354.05 रुपये पर लिस्ट हुआ। कारोबार के अंत में यह 28.74 प्रतिशत उछलकर 424.85 रुपये पर पहुंच गया। वहीं, एनएसई में शेयर 7.60 प्रतिशत की बढ़त के साथ 355.10 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ। कारोबार के अंत में यह 29 प्रतिशत चढ़कर 426.10 रुपये पर बंद हुआ।

बता दें कि SFC एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजीज आईपीओ को बोली के अंतिम दिन 9.47 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) ने सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई और उनके लिए आरक्षित हिस्सा 18.81 गुना सब्सक्राइब हुआ। नॉन-इन्स्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) कैटेगरी 12.81 गुना सब्सक्राइब हुई, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स की ओर से भी अच्छी मांग देखने को मिली। वहीं, कंपनी के 668 करोड़ रुपये के आईपीओ का प्राइस बैंड 313 से 330 रुपये प्रति शेयर था।

क्या है कंपनी का प्लान? कंपनी की योजना नए शेयर जारी कर जुटाई गई राशि का इस्तेमाल कर्ज चुकाने और वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए करने की है। कंपनी ने बताया था कि मिलने वाली रकम में से ₹42.23 करोड़ का इस्तेमाल कंपनी और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, 'वसुधा वेस्ट ट्रीटमेंट प्राइवेट लिमिटेड' के कुछ कर्ज को चुकाने के लिए करेगी। इसके अलावा, ₹74.92 करोड़ की राशि वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवंटित की गई है, जबकि बाकी बची रकम का इस्तेमाल सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट? क्या आपको शेयर खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? मास्टर कैपिटल सर्विसेज के चीफ रिसर्च ऑफिसर रवि सिंह का मानना ​​है कि शॉर्ट टर्म में यह देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी कितनी कुशलता से अपनी ऑर्डर बुक को रेवेन्यू में बदल पाती है। सिंह ने कहा, “अगर कंपनी लगातार अच्छा काम करती है, कैश फ्लो में सुधार लाती है। सरकारी टेंडरों पर अपनी निर्भरता कम करती है और कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट्स में अपनी हालिया एंट्री को और आगे बढ़ाती है तो यह स्टॉक निवेशकों का और ज्यादा ध्यान खींच सकता है।”