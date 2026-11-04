धमाकेदार लिस्टिंग के बाद तूफानी रफ्तार में दौड़ा यह शेयर, दांव लगाना कितना सही?
मुख्य बातें
- SFC एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयरों में बुधवार को जोरदार तेजी आई
- बता दें कि यह कंपनी वेस्टवाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशन का काम करती है और बीते अक्टूबर महीने के आखिरी हफ्ते में ही इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था
SFC Environmental Tech share price: बीते मंगलवार को धमाकेदार लिस्टिंग के बाद बुधवार को एक बार फिर से SFC एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयरों में जोरदार तेजी आई। सप्ताह के तीसरे दिन यह शेयर बीएसई पर 12% से ज्यादा उछल गया और इसने अपने ऑल टाइम हाई 478.20 रुपये को टच किया। बता दें कि यह कंपनी वेस्टवाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशन का काम करती है और बीते अक्टूबर महीने के आखिरी हफ्ते में ही इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था। वहीं, 3 नवंबर यानी मंगलवार को कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हुई।
मंगलवार को किस भाव पर लिस्टिंग
बीते मंगलवार को SFC एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के आईपीओ का इश्यू प्राइस 330 रुपये था। इस मुकाबले शेयर की क्लोजिंग करीब 29 प्रतिशत बढ़त के साथ हुई। वहीं, बीएसई में शेयर अपने इश्यू प्राइस से 7.28 प्रतिशत की बढ़त के साथ 354.05 रुपये पर लिस्ट हुआ। कारोबार के अंत में यह 28.74 प्रतिशत उछलकर 424.85 रुपये पर पहुंच गया। वहीं, एनएसई में शेयर 7.60 प्रतिशत की बढ़त के साथ 355.10 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ। कारोबार के अंत में यह 29 प्रतिशत चढ़कर 426.10 रुपये पर बंद हुआ।
बता दें कि SFC एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजीज आईपीओ को बोली के अंतिम दिन 9.47 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) ने सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई और उनके लिए आरक्षित हिस्सा 18.81 गुना सब्सक्राइब हुआ। नॉन-इन्स्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) कैटेगरी 12.81 गुना सब्सक्राइब हुई, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स की ओर से भी अच्छी मांग देखने को मिली। वहीं, कंपनी के 668 करोड़ रुपये के आईपीओ का प्राइस बैंड 313 से 330 रुपये प्रति शेयर था।
क्या है कंपनी का प्लान?
कंपनी की योजना नए शेयर जारी कर जुटाई गई राशि का इस्तेमाल कर्ज चुकाने और वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए करने की है। कंपनी ने बताया था कि मिलने वाली रकम में से ₹42.23 करोड़ का इस्तेमाल कंपनी और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, 'वसुधा वेस्ट ट्रीटमेंट प्राइवेट लिमिटेड' के कुछ कर्ज को चुकाने के लिए करेगी। इसके अलावा, ₹74.92 करोड़ की राशि वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवंटित की गई है, जबकि बाकी बची रकम का इस्तेमाल सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
क्या आपको शेयर खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? मास्टर कैपिटल सर्विसेज के चीफ रिसर्च ऑफिसर रवि सिंह का मानना है कि शॉर्ट टर्म में यह देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी कितनी कुशलता से अपनी ऑर्डर बुक को रेवेन्यू में बदल पाती है। सिंह ने कहा, “अगर कंपनी लगातार अच्छा काम करती है, कैश फ्लो में सुधार लाती है। सरकारी टेंडरों पर अपनी निर्भरता कम करती है और कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट्स में अपनी हालिया एंट्री को और आगे बढ़ाती है तो यह स्टॉक निवेशकों का और ज्यादा ध्यान खींच सकता है।”
इसके अलावा, कांतिलाल छगनलाल सिक्योरिटीज के रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट महेश एम. ओझा ने नए निवेशकों को यह सुझाव दिया कि वे लिस्टिंग के बाद स्टॉक के स्थिर होने का इंतजार करें और निवेश का फैसला लेने से पहले कंपनी की काम करने की क्षमताओं को परख लें।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें