Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पीएम मोदी की अपील के बाद EV, OMC और गैस शेयरों पर रखें नजर, खबरों में स्विगी, हुंडई भी

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share

आज के स्टॉक पिक: आज के कारोबार में गोल्ड ज्वेलरी बेचने वाली कंपनियों के शेयर के साथ-साथ ऑटो, एनर्जी और गैस सेक्टर से जुड़े शेयरों पर निवेशकों की खास नजर रह सकती है।

पीएम मोदी की अपील के बाद EV, OMC और गैस शेयरों पर रखें नजर, खबरों में स्विगी, हुंडई भी

पीएम मोदी की पेट्रोल-डीजल और गैस बचत, सार्वजनिक परिवहन, इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) और क्लीन एएनर्जी के अधिक इस्तेमाल और सोना न खरीदने की अपील के बाद सोमवार यानी आज के कारोबार में गोल्ड ज्वेलरी बेचने वाली कंपनियों के शेयर के साथ-साथ ऑटो, ऊर्जा और गैस सेक्टर से जुड़े शेयरों पर निवेशकों की खास नजर रह सकती है। विशेष रूप से OMCs, EV और क्लीन एनर्जी, मोबिलिटी कंपनियां, रिन्यूएबल एनर्जी और सीएनजी-गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर बाजार में चर्चा में रह सकते हैं।

हुंडई मोटर्स: मार्जिन दबाव, लेकिन बिक्री मजबूत

हुंडई मोटर इंडिया ने चौथी तिमाही में कमजोर मार्जिन के बावजूद बेहतर वॉल्यूम ग्रोथ दर्ज की। नेट प्रॉफिट 22% घटकर ₹1,256 करोड़ रह गया। जबकि, राजस्व 5% बढ़कर ₹18,916 करोड़ पर पहुंच गया। वहीं, EBITDA 22% गिरकर ₹1,966 करोड़ और EBITDA मार्जिन 14.1% से घटकर 10.4% रह गया। हालांकि, कंपनी की सेल वॉल्यूम में सालाना 9% और तिमाही आधार पर 7% की वृद्धि दर्ज हुई।

ये भी पढ़ें:पीएम मोदी ने इन 4 चीजों के कम इस्तेमाल करने की अपील क्यों की?
ये भी पढ़ें:LPG सिलेंडर की डिलीवरी को लेकर इंडेन, HPCL और भारत गैस का बड़ा अपडेट

बैंकिंग शेयरों में भी हलचल

बैंक ऑफ बड़ौदा ने वित्त वर्ष 2027 के लिए 10-12% डिपॉजिट ग्रोथ का अनुमान दिया है। बैंक को उम्मीद है कि NIMs 2.75%-2.95% के बीच रहेंगे। RoA 1% से ऊपर रहेगा और क्रेडिट कॉस्ट 0.6% से कम रहेगा।

ये भी पढ़ें:न्यू लेबर कोड: सप्ताह में 4 दिन काम और 3 दिन आराम का रास्ता साफ

Q4 में बैंक का मुनाफा अनुमान से बेहतर रहा और एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला। वहीं बैंक का Q4 मुनाफा 14.9% बढ़कर ₹3,016 करोड़ पहुंच गया। ग्रॉस NPA 1.98% और नेट एनपीए 0.56% रहा, जो बैंक की मजबूत एसेट क्वालिटी का संकेत माना जा रहा है।

स्विगी का कम हुआ घाटा

Swiggy ने चौथी तिमाही में घाटा कम किया है। घाटा घटकर ₹800 करोड़ और रेवन्यू 44.7% बढ़कर ₹6,383 करोड़ पर पहुंच गया। फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स दोनों कारोबारों में कंपनी का प्रदर्शन बेहतर रहा।

ये भी पढ़ें:शेयर मार्केट होगा क्रैश या आज भरेगा उड़ान, क्या कह रहे ग्लोबल संकेत?

अर्बन कंपनी का घाटा बढ़ा

अर्बन कंपनी का घाटा बढ़कर ₹161.2 करोड़ हो गया। हालांकि कंपनी की आय 42.6% बढ़कर ₹425.6 करोड़ पहुंची। विश्लेषकों का मानना है कि कंपनी अभी विस्तार और निवेश के चरण में है, इसलिए मुनाफे पर दबाव बना हुआ है।

बाजार की नजर किन सेक्टरों पर?

विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले कारोबारी सत्र में सबसे ज्यादा फोकस EV और क्लीन मोबिलिटी, OMCs, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, रिन्यूएबल एनर्जी और बैंकिंग सेक्टर पर रह सकता है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

Stocks PM Modi Business Latest News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,