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पेट्रोल और डीजल के बाद CNG के दाम में इजाफा, जानें कितना बढ़ा रेट? यहां करें चेक

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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CNG Price hike news: सीएनजी की कीमतों में आज इजाफा किया गया है। दिल्ली में सीएनजी का रेट 2 रुपये बढ़ गया है। बता दें, पेट्रोल और डीजल की कीमतों 3-3 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। 

पेट्रोल और डीजल के बाद CNG के दाम में इजाफा, जानें कितना बढ़ा रेट? यहां करें चेक

CNG Price hike news: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे बाद अब सीएनजी का भी झटका लगा है। आज शुक्रवार को सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में सीएनजी का रेट 2 रुपये बढ़ दगया है। बता दें, आज रात में सरकार ने पेट्रोल और डीजल के रेट में क्रमशः 3.14 रुपये और 3.11 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है।

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आज सीएनजी का क्या है रेट

दिल्ली में सीएनजी का रेट 2 रुपये प्रति किलोग्राम 77.09 रुपये से बढ़कर 79.09 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। इससे पहले महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमतों में इजाफा किया था। महानगर गैस ने भी कीमतों में 2 रुपये की बढ़ोतरी गुरुवार को की थी। जिसके बाद मुंबई में सीएनजी का रेट 84 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया है।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की वजह से खड़ा हुआ संकट

ईरान-इजरायल युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज लगभग बंद है। जिसकी वजह से कच्चे तेल का रेट बढ़ रहा है। यही वजह है पेट्रोल, डीजल से लेकर सीएनजी और एलपीजी तक की कीमतों में सरकार को इजाफा कर पड़ रहा है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। इसमें से भी खाड़ी के देशों से भारी मात्रा में कच्चा तेल आयात किया जाता है। ऐसे में आपूर्ति प्रभावित होने की वजह से कच्चे तेल का रेट इंटरनेशनल मार्केट में 100 डॉलर प्रति बैरल को क्रॉस कर गया है। जिसकी वजह से भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं।

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तेल कंपनियों को हो रहा है भारी नुकसान

कच्चे तेल का रेट 100 डॉलर प्रति बैरल को पार कर गया है। एक अनुमान के मुताबिक देश की तेल कंपनियों को आज की कीमतों में इजाफा से पहले हर दिन 1000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। यानी हर महीने 30,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बोझ के नीचे यह कंपनियां दबी हुई थी। जिसकी वजह से सरकार पर कीमतों में बढ़ोतरी करने का भारी दबाव था।

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आने वाले दिनों में और बढ़ सकते हैं रेट?

अगर कच्चे तेल का रेट आने वाले दिनों में कम नहीं हुआ तब की स्थिति में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी आदि की कीमतों में इजाफा फिर से हो सकता है।

सरकार आयात करने वाले चीजों के लेकर काफी सतर्क है। बीते दिनों भारत सरकार ने सोने और चांदी के इंपोर्ट पर टैक्स को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से सोना, पेट्रोल और डीजल की बहुत आवश्यकता होने पर ही खरीदने की सलाह दी है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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