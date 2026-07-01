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पेट्रोल, डीजल, LPG के बाद हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल ATF भी हुआ सस्ता

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • आज 1 जुलाई से पेट्रोल पर विंडफॉल टैक्स 4 रुपये प्रति लीटर, डीजल 8.5 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ 7.5 रुपये/लीटर कर दिया गया है
  • वहीं, ATF के दाम कम हुए हैं
  • एलपीजी के रेट भी 180 रुपये से अधिक घटे हैं
पेट्रोल, डीजल, LPG के बाद हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल ATF भी हुआ सस्ता

पेट्रोल, डीजल, LPG के बाद हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल भी आज सस्ता हुआ है। केंद्र सरकार ने बुधवार को घरेलू विमानन कंपनियों के लिए एविएशन टर्बाई फ्यूल (ATF) की कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। दिल्ली में अब एटीएफ की कीमत 110 रुपये प्रति लीटर हो गई है।

बता दें 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में आज 183.50 रुपये की कटौती की गई है, जो इस साल की पहली कमी है। जबकि,, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

दूसरी ओर नायरा ने पेट्रोल के दाम 5 और डीजल के 3 रुपये घटाई है। जबकि, सरकारी कंपनियों IOCL, HPCL और भारत पेट्रोलियम ने तेल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है।

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एक दिन पहले ही बढ़ा था विंडफॉल टैक्स

इससे एक दिन पहले मंगलवार को केंद्र ने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर शुल्क यानी विंडफॉल टैक्स में बदलाव किया था, जबकि देश में बिकने वाले पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया।

वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को दो नोटिफिकेशन जारी कर ईंधन निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) को अपडेट किया। यह कदम निर्यात शुल्कों की हर दो सप्ताह में होने वाली समीक्षा का हिस्सा है, जो 27 मार्च को पश्चिम एशिया संकट के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था।

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पेट्रोल-डीजल के निर्यात पर कितना टैक्स

अब पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क 4 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 8.5 रुपये प्रति लीटर तय किया गया है। दोनों पर सड़क एवं RIC शून्य है, इसलिए पूरा निर्यात शुल्क SAED के रूप में लगेगा। नोटिफिकेशन के अनुसार एटीएफ निर्यात पर SAED 7.5 रुपये प्रति लीटर होगा। तीनों नई दरें 1 जुलाई से लागू हो गई हैं।

बता दें सरकार हर दो सप्ताह में पिछली समीक्षा के बाद कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ की औसत अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर इन दरों की समीक्षा करती है। इससे पहले 16 जून को आखिरी बार संशोधन किया गया था।

निर्यात शुल्क से छूट पाने वाले देशों की लिस्ट

दरों में बदलाव के साथ-साथ केंद्र सरकार ने इस निर्यात शुल्क से छूट पाने वाले देशों की संख्या भी बढ़ा दी है। पहले सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर छूट थी। अब यह छूट मॉरीशस और मालदीव को भी दी गई है।

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एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घरेलू खपत के लिए बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए, जहां निर्यातकों पर आज से टैक्स का बोझ बदलेगा, वहीं भारत में पंपों पर पेट्रोल-डीजल खरीदने वाले उपभोक्ताओं पर इन नोटिफिकेशनों का कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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