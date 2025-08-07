जोमैटो के बिक गए 14 करोड़ से ज्यादा शेयर, चीन की कंपनी ने इस भाव पर की डील

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर थोक सौदों के बारे में उपलब्ध सूचना के मुताबिक एंट ग्रुप की इकाई एंटफिन सिंगापुर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने इटरनल के 14.13 करोड़ से अधिक शेयर बेचे।

चीन के अरबपति जैक मा की कंपनी एंट ग्रुप ने जोमैटो एवं ब्लिंकिट ब्रांड का संचालन करने वाली कंपनी इटरनल में अपनी हिस्सेदारी बेची है। समूह ने खुले बाजार में लेनदेन के जरिये 4,097 करोड़ रुपये में 1.46 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर थोक सौदों के बारे में उपलब्ध सूचना के मुताबिक एंट ग्रुप की इकाई एंटफिन सिंगापुर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने इटरनल के 14.13 करोड़ से अधिक शेयर बेचे।

डील की कीमत यह डील 289.91 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर हुई। वर्तमान में शेयर की कीमत बीएसई पर 301.80 रुपये है। इस तरह यह डील डिस्काउंट प्राइस पर हुई है। डील का कुल मूल्य 4,096.75 करोड़ रुपये रहा। इस ट्रांजैक्शन के बाद इटरनल में एंटफिन की हिस्सेदारी 1.95 प्रतिशत से घटकर 0.49 प्रतिशत रह गई।

हालांकि यह नहीं पता चल पाया है कि इस डील में किन निवेशकों ने शेयर खरीदे। पिछले साल अगस्त में एंटफिन सिंगापुर होल्डिंग ने जोमैटो (अब इटरनल) में दो प्रतिशत हिस्सेदारी 4,771 करोड़ रुपये में बेची थी जबकि मार्च, 2024 में भी इतनी ही हिस्सेदारी 2,827 करोड़ रुपये में बेची थी। बता दें कि एंट ग्रुप ने बीते दिनों पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस में भी अपनी समूची 5.84 प्रतिशत हिस्सेदारी करीब 3,980 करोड़ रुपये में बेच दी।