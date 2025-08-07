after paytm now china ant financial stake sell on zomato or eternal bet detail here जोमैटो के बिक गए 14 करोड़ से ज्यादा शेयर, चीन की कंपनी ने इस भाव पर की डील, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़after paytm now china ant financial stake sell on zomato or eternal bet detail here

जोमैटो के बिक गए 14 करोड़ से ज्यादा शेयर, चीन की कंपनी ने इस भाव पर की डील

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर थोक सौदों के बारे में उपलब्ध सूचना के मुताबिक एंट ग्रुप की इकाई एंटफिन सिंगापुर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने इटरनल के 14.13 करोड़ से अधिक शेयर बेचे।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 11:06 PM
share Share
Follow Us on
जोमैटो के बिक गए 14 करोड़ से ज्यादा शेयर, चीन की कंपनी ने इस भाव पर की डील

चीन के अरबपति जैक मा की कंपनी एंट ग्रुप ने जोमैटो एवं ब्लिंकिट ब्रांड का संचालन करने वाली कंपनी इटरनल में अपनी हिस्सेदारी बेची है। समूह ने खुले बाजार में लेनदेन के जरिये 4,097 करोड़ रुपये में 1.46 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर थोक सौदों के बारे में उपलब्ध सूचना के मुताबिक एंट ग्रुप की इकाई एंटफिन सिंगापुर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने इटरनल के 14.13 करोड़ से अधिक शेयर बेचे।

डील की कीमत

यह डील 289.91 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर हुई। वर्तमान में शेयर की कीमत बीएसई पर 301.80 रुपये है। इस तरह यह डील डिस्काउंट प्राइस पर हुई है। डील का कुल मूल्य 4,096.75 करोड़ रुपये रहा। इस ट्रांजैक्शन के बाद इटरनल में एंटफिन की हिस्सेदारी 1.95 प्रतिशत से घटकर 0.49 प्रतिशत रह गई।

हालांकि यह नहीं पता चल पाया है कि इस डील में किन निवेशकों ने शेयर खरीदे। पिछले साल अगस्त में एंटफिन सिंगापुर होल्डिंग ने जोमैटो (अब इटरनल) में दो प्रतिशत हिस्सेदारी 4,771 करोड़ रुपये में बेची थी जबकि मार्च, 2024 में भी इतनी ही हिस्सेदारी 2,827 करोड़ रुपये में बेची थी। बता दें कि एंट ग्रुप ने बीते दिनों पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस में भी अपनी समूची 5.84 प्रतिशत हिस्सेदारी करीब 3,980 करोड़ रुपये में बेच दी।

1.34 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस

इस बीच, दीपिंदर गोयल के नेतृत्व वाली इटरनल को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल 1.34 करोड़ रुपये का जीएसटी डिमांड ऑर्डर मिला है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित राज्य कर उपायुक्त ने 6 अगस्त को सीजीएसटी और यूपीजीएसटी अधिनियमों की धारा 74 के तहत यह आदेश पारित किया गया। कंपनी ने कहा कि यह मांग आउटपुट टैक्स के कथित कम भुगतान और इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक उपलब्धता के कारण की गई थी। इटरनल के मुताबिक कंपनी उचित प्राधिकारी के समक्ष इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी।

Paytm
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।