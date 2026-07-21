पाकिस्तान के बाद अमेरिका में भी बढ़े पेट्रोल के दाम, क्या अगला नंबर भारत का है?
मुख्य बातें
- Petrol Price Hiked: अमेरिका में पेट्रोल की औसत खुदरा कीमत फिर बढ़कर 4 डॉलर प्रति गैलन पर पहुंच गई
- पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल के दाम में 13.18 रुपये (पाकिस्तानी रुपया) प्रति लीटर और हाई-स्पीड डीजल में 13.80 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है
Petrol Price Hiked: कच्चे तेल की कीमतों में उबाल आने के बाद दुनिया भर के देश इसका बोझ अपनी आम जनता पर डालने शुरू कर दिए हैं। पकिस्तान के बाद अब अमेरिका ने भी पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। पड़ोसी देशों में भी तेल के दाम बढ़े हैं। जबकि, भारत में फ्यूल के रेट में कोई बदलााव नहीं हुआ है।
अमेरिका और ईरान के बीच हमलों के नए दौर के चलते कच्चे तेल की कीमतें 90 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गईं। इस बीच सोमवार को अमेरिका में पेट्रोल की औसत खुदरा कीमत फिर बढ़कर 4 डॉलर प्रति गैलन पर पहुंच गई। नियमित श्रेणी के पेट्रोल की राष्ट्रीय औसत कीमत अब चार डॉलर प्रति गैलन हो गई है।
एक साल पहले यह औसतन 3.14 डॉलर प्रति गैलन थी। मार्च के अंत में अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत पहली बार चार डॉलर प्रति गैलन से ऊपर पहुंची थी। जून के मध्य में यह इससे नीचे आ गई थी और अमेरिका-ईरान के बीच अंतरिम समझौते के बाद कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आने से इसमें और गिरावट दर्ज की गई।
पाकिस्तान में पेट्रोल 310.71 रुपये लीटर
इससे कुछ दिन पहले तेल के दाम बढ़ते ही पाकिस्तान ने तुरंत इसका बोझ अपनी जनता पर डाल दिया और ईंधन के दाम में इजाफा कर दिया। जबकि, भारत में अभी राहत है। पेट्रोलल-डीजल और सीएनजी के दाम नहीं बढ़े हैं।
पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल के दाम में 13.18 रुपये (पाकिस्तानी रुपया) प्रति लीटर और हाई-स्पीड डीजल में 13.80 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 310.71 रुपये और हाई-स्पीड डीजल की कीमत 323.30 रुपये प्रति लीटर हो गई है।
इन देशों में पेट्रोल 150 रुपये के पार
साउथ अफ्रिका से लेकर बेल्जियम तक 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 150 रुपये से 200 रुपये तक पहुंच गई है। ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेज डॉट कॉम के मुताबिक साउथ अफ्रिका में पेट्रोल का दाम 150.72 रुपये लीटर पर पहुंच गया है। साइप्रस में 160.85 रुपये तो यूक्रेन में 163.72 रुपये लीटर। स्पेन में पेट्रोल जहां 170 के पार है तो वहीं इटली में 206.95 रुपये लीटर।
क्या भारत में भी पढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम
पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ने से वैश्विक बाजार में चिंता बढ़ गई है। मार्च के बाद अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष फिर तेज हो गया है। इसका असर अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार और कच्चे तेल की कीमतों पर साफ दिखाई देने लगा है। भारत के लिहाज से देखा जाए तो अगर संघर्ष लंबा चलने पर पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ सकते हैं, जिससे घरेलू स्तर पर महंगाई बढ़ेगा। उधर, भारत के लिए आयात-निर्यात करना महंगा होता जा रहा है।
होर्मुज के बंद होने से जहाजों को लंबा वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ रहा है, जिससे परिवहन लागत में भारी बढ़ोतरी हो रही है। भारत के लिए यूरोप व अन्य क्षेत्रों में सामान भेजना और वहां से मंगाना महंगा हो गया है।
भारत में कई स्तर पर दिखेगा असर
जहां तक भारत की बात है तो कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और एटीएफ महंगे होने की आशंका बढ़ेगी। वहीं, आयात बिल बढ़ने से व्यापार घाटा और चालू खाते का घाटा बढ़ सकता है। शिपिंग किराया और युद्ध जोखिम बीमा बढ़ने से आयातित सामान की लागत भी बढ़ेगी। कच्चे तेल के भाव बढ़ने से रुपये पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे अन्य आयात भी महंगे हो सकते हैं। और साथ में तेल, गैस, उर्वरक, रसायन, शिपिंग और परिवहन क्षेत्र पर सबसे अधिक असर पड़ेगा।
शिपिंग कंपनियों का खर्च बढ़ा
समुद्री मार्ग बाधित होने के कारण अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों का परिचालन खर्च बढ़ गया है। जहाजों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, जिससे ईंधन, चालक दल और समय की लागत बढ़ रही है। इसके साथ ही, युद्ध जैसे हालात को देखते हुए जहाजों के जोखिम बीमा प्रीमियम में भी तेज बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा असर आयात और निर्यात की लागत पर पड़ेगा। शिपमेंट की लागत कोई मार्गों पर दोगुना तक बढ़ गई है।
निर्यात लागत में भारी बढ़ोतरी
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस (फियो) के अध्यक्ष बताते हैं कि युद्ध के चलते ऑर्डर रद्द हो रहे हैं या फिर उन्हें स्थगित किया जा रहा है। अगर कुछ ऑर्डर बुक भी हो रहे हैं उनका निर्यात खर्च काफी बढ़ गया है।
कजाकिस्तान के लिए युद्ध से पहले 20 टन का शिपमेंट पांच से छह हजार डॉलर का जाता था जो अब बढ़कर 13 हजार डॉलर का हो गया है। इसलिए यदि स्थिति जल्द सामान्य नहीं हुई तो दुनिया भर में कई वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। खासकर तेल, गैस, उर्वरक, रसायन और पेट्रोकेमिकल उत्पाद महंगे हो सकते हैं।
महंगाई पर भी बढ़ेगा दबाव
कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का असर केवल पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं रहता। परिवहन महंगा होने से खाद्य पदार्थ, औद्योगिक उत्पाद और रोजमर्रा की वस्तुओं की लागत भी बढ़ जाती है। इससे महंगाई बढ़ने की आशंका है। भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों के लिए यह स्थिति चिंता का विषय है। यदि कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहीं तो सरकार पर ईंधन कीमतों को नियंत्रित रखने का दबाव बढ़ेगा और चालू खाते के घाटे पर भी असर पड़ सकता है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें