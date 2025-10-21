बड़े प्रोजेक्ट पर डिफेंस की दिग्गज कंपनी का जोर, शेयर पर निवेशकों की नजर
ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को लेकर अपना फोकस और बढ़ा दिया है। सरकारी स्वामित्व वाली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) भारत की नौसैनिक शक्ति को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। भारत के सबसे बड़े जहाज निर्माताओं में से एक कोचीन शिपयार्ड ने देश के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत की सफल डिलीवरी के बाद कई नई रक्षा परियोजनाओं पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। बता दें कि कोचीन शिपयार्ड के शेयर फिलहाल 1812 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के प्रोजेक्ट्स को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इस शेयर पर निवेशकों की पैनी नजर रहेगी।
16,000 करोड़ रुपये की रक्षा परियोजना पर चल रहा काम
कंपनी फिलहाल करीब 16,000 करोड़ रुपये की रक्षा परियोजनाओं पर काम कर रही है, जिनमें आठ पनडुब्बी रोधी युद्धक शैलो वाटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी) और छह अगली पीढ़ी के मिसाइल पोत (एनजीएमवी) शामिल हैं। मनीकंट्रोल को दिए एक विशेष साक्षात्कार में, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मधु एस नायर ने कंपनी द्वारा वर्तमान में निर्मित की जा रही 16,000 करोड़ रुपये की रक्षा परियोजनाओं की प्रगति के बारे में बात की, जिनमें आठ पनडुब्बी रोधी युद्धक शैलो वाटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी) कोरवेट और छह अगली पीढ़ी के मिसाइल पोत शामिल हैं। नायर ने कहा कि एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी पोत अग्रिम चरण में हैं।
पहला पोत अगले सप्ताह तक नौसेना को मिलेगा
पहला पोत अगले सप्ताह तक नौसेना को मिल जाना चाहिए। दरअसल, हमने आज एएसडब्ल्यू सीरीज के छठे पोत (मैगडाला) का जलावतरण किया है। पहला पोत नवंबर में नौसेना में शामिल होने की उम्मीद है। इसके अलावा अगली पीढ़ी के मिसाइल पोतों (एनजीएमवी) पर भी तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यह परियोजना डिजाइन, इंजीनियरिंग और उपकरणों की खरीद के उन्नत चरणों में है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। नायर ने कहा कि एएसडब्ल्यू सीरीज का समय पर पूरा होना, विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के बाद, घरेलू नौसेना क्षमता को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप है।