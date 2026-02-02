Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़after lic ipo now fpo modi government may reduce stake via public offer in next financial year
IPO के बाद अब FPO... एलआईसी में फिर हिस्सेदारी घटाने की तैयारी में सरकार

IPO के बाद अब FPO... एलआईसी में फिर हिस्सेदारी घटाने की तैयारी में सरकार

संक्षेप:

सरकार ने मई 2022 में इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के माध्यम से 902-949 रुपये प्रति शेयर के मूल्य दायरे में कंपनी में 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची थी। इस शेयर बिक्री से सरकार को करीब 21,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।

Feb 02, 2026 11:12 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सरकार अगले वित्त वर्ष में फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफरिंग (एफपीओ) के माध्यम से बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी और घटाने पर विचार कर रही है। वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने सोमवार को यह जानकारी दी। वर्तमान में, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में सरकार की 96.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है। बता दें कि सरकार ने मई 2022 में इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के माध्यम से 902-949 रुपये प्रति शेयर के मूल्य दायरे में कंपनी में 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची थी। इस शेयर बिक्री से सरकार को करीब 21,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या कहा एम नागराजू ने?

नागराजू ने कहा- एलआईसी के सार्वजनिक निर्गम को धीरे-धीरे लाना होगा। हमने दीपम (निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग) से एलआईसी में सरकार की हिस्सेदारी कम करने की संभावनाओं को देखने के लिए कहा है। यदि सभी मंजूरियां मिल जाती हैं और बाजार की स्थिति अनुकूल रहती है, तो अगले वित्त वर्ष में एलआईसी का एफपीओ आ सकता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के नियमों के अनुसार सरकार को मई, 2027 तक इस सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी में 10 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता की अनिवार्यता को पूरा करने के लिए अपनी 6.5 प्रतिशत हिस्सेदारी और बेचनी होगी। हिस्सेदारी बिक्री की मात्रा, कीमत और समय के बारे में उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा।

FPO क्या है?

यह आईपीओ फॉलो-अप है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद शेयरों का जारी करना है। दूसरे शब्दों में, FPO एक एडिशनल इश्यू है जबकि IPO एक शुरुआती या पहला इश्यू है। यह अतिरिक्त पूंजी जुटाने या मौजूदा कर्ज कम करने के लिए किया जाता है। डाइल्यूटिव FPO में कंपनी जनता के खरीदने के लिए बाजार में अतिरिक्त संख्या में शेयर जारी करती है, हालांकि कंपनी का मूल्य वही रहता है। इससे शेयरों की कीमत कम हो जाती है और प्रति शेयर कमाई भी अपने आप कम हो जाती है।

वहीं, नॉन-डाइल्यूटिव IPO तब होता है जब कंपनी के बड़े शेयरधारक जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फाउंडर्स अपने निजी तौर पर रखे गए शेयरों को बाजार में बेचते हैं। यह तकनीक कंपनी के लिए शेयरों की संख्या नहीं बढ़ाती है, बस जनता के लिए उपलब्ध शेयरों की संख्या बढ़ जाती है। जब FPO की बात आती है, तो निवेशक का कंपनी, बिजनेस, मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, फाइनेंशियल और अन्य सभी पैरामीटर्स के बारे में पहले से ही पता होता है। ऐसे में वह सोच-समझकर दांव लगाता है।

एलआईसी के शेयर की कीमत

वर्तमान में एलआईसी के शेयर की कीमत 803.75 रुपये है। एक दिन पहले के मुकाबले शेयर मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 980.05 रुपये और 52 हफ्ते का लो 715.35 रुपये है।

बता दें कि एलआईसी के बोर्ड की मीटिंग इसी हफ्ते होने वाली है। बीते दिनों कंपनी ने BSE को बताया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 05/02/2026 को होगी। इस बैठक में 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हुई तिमाही और नौ महीनों के अनऑडिटेड फाइनेंशियल नतीजों पर विचार किया जाएगा और उन्हें मंजूरी दी जाएगी।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,