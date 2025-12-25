नवंबर में बाजार में लिस्ट हुई यह कंपनी, अब बड़े फर्म के खरीदे 29% से ज्यादा शेयर

Hindustan Hindi News
लेंसकार्ट ने एक बड़ा अधिग्रहण किया है। ऑप्टिकल मशीनरी स्टार्टअप iiNeer कॉर्प लिमिटेड में 29.24% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए लगभग 186 मिलियन रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। बता दें कि नवंबर में लेंसकार्ट शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी।

Dec 25, 2025 07:10 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद अब आईवियर कंपनी लेंसकार्ट ने एक बड़ा अधिग्रहण किया है। लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड ने कहा कि उसकी पूरी तरह से स्वामित्व वाली सब्सिडियरी-लेंसकार्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर ने दक्षिण कोरिया स्थित ऑप्टिकल मशीनरी स्टार्टअप iiNeer कॉर्प लिमिटेड में 29.24% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए लगभग 186 मिलियन रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। इस इन्वेस्टमेंट को लेंसकार्ट सिंगापुर के बोर्ड ने 24 दिसंबर, 2025 को हुई अपनी मीटिंग में मंजूरी दी थी। इस ट्रांजैक्शन में iiNeer के 1,23,945 प्रेफरेंस शेयर का अधिग्रहण शामिल है और यह कैश पेमेंट के जरिए पूरा किया जाएगा। यह डील 31 जनवरी 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है।

किस कारोबार पर iiNeer का फोकस

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार साल 2020 में स्थापित iiNeer, लेंस-एजिंग मशीन और संबंधित डिवाइस सहित टेक्नोलॉजी-इनेबल्ड ऑप्टिकल इक्विपमेंट के डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री पर फोकस करती है। लेंसकार्ट ने कहा कि इस इन्वेस्टमेंट का मकसद इन-हाउस ऑप्टिकल हार्डवेयर कैपेबिलिटीज बनाना है। खासकर लेंस एजिंग सिस्टम में जिसमें एजर्स, ट्रेसर्स और ब्लॉकर्स शामिल हैं। कंपनी को उम्मीद है कि इस कदम से ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी और समय के साथ इक्विपमेंट से जुड़े कैपिटल खर्च में कमी आएगी।

कैसे रहे तिमाही नतीजे

लेंसकार्ट सॉल्यूशंस ने बताया कि 30 सितंबर, 2025 को समाप्त हुई चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट 19.8 प्रतिशत बढ़कर 103.4 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने एक साल पहले इसी अवधि में 86.3 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। लेंसकार्ट ने तिमाही में परिचालन से आय में 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। यह आंकड़ा सालाना आधार पर 1,735.68 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,096.14 करोड़ हो गया।

शेयर का परफॉर्मेंस

लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड के शेयर 24 दिसंबर को 3.62% गिरकर बंद हुए। बता दें कि कंपनी की नवंबर में लिस्टिंग हुई थी। इस कंपनी ने अपने 7,278 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए इश्यू प्राइस 382-402 रुपये प्रति शेयर तय किया था। लेंसकार्ट की स्थापना 2008 में की गई। 2010 में एक ऑनलाइन आईवियर मंच के रूप में इसने शुरुआत की और 2013 में नई दिल्ली में अपना पहला बिक्री केंद्र खोला। पिछले कुछ वर्षों में इसने आईवियर श्रेणी में देश के सबसे प्रमुख उपभोक्ता ब्रांड में से एक के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है।

