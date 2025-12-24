इंडिगो संकट से सबक, सरकार ने 3 नए एयरलाइन को दी उड़ान की मंजूरी
हाल ही इंडिगो एयरलाइन की ओर से खड़े किए गए संकट के बाद अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बी प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल, सरकार ने तीन एयरलाइन को उड़ान के लिए हरी झंडी दे दी है। ये तीन एयरलाइन-अल हिंद एयर, फ्लाईएक्सप्रेस और शंख एयर हैं। इन एयरलाइन कंपनियों को नागर विमानन मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) मिल गया है। उत्तर प्रदेश स्थित शंख एयर को पहले ही एनओसी मिल चुका है। इसके 2026 में परिचालन शुरू करने की संभावना है।
केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा?
नागर विमानन मंत्री के.राममोहन नायडू ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा- पिछले एक सप्ताह में भारतीय आसमान में उड़ान भरने की तैयारी कर रही नई विमानन कपंनियों शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाईएक्सप्रेस के दलों से मिलकर खुशी हुई। शंख एयर को पहले ही मंत्रालय से एनओसी मिल गया है। वहीं अल हिंद एयर और फ्लाईएक्सप्रेस को इस सप्ताह एनओसी मिला। उन्होंने कहा कि भारतीय विमानन क्षेत्र में अधिक विमानन कंपनियों को प्रोत्साहित करना मंत्रालय का प्रयास रहा है जो सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में से एक है। मंत्री ने कहा कि ‘उड़ान’ जैसी योजनाओं ने स्टार एयर, इंडिया वन एयर और फ्लाई91 जैसी छोटी विमानन कंपनियों को देश के भीतर क्षेत्रीय संपर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बनाया है और भविष्य में वृद्धि की और भी गुंजाइश है।
भारत में कौन-कौन सी एयरलाइन सक्रिय
नागर विमानन महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो और सार्वजनिक क्षेत्र की अलायंस एयर के अलावा अन्य विमानन कंपनियां अकासा एयर, स्पाइसजेट, स्टार एयर, फ्लाई91 और इंडियावन एयर हैं। गो फर्स्ट तथा जेट एयरवेज सहित कई विमानन कंपनियां ने पिछले कुछ साल के दौरान कर्ज के बोझ तले दबकर अपनी उड़ान सेवाएं बंद कर दी हैं। इंडिगो और एयर इंडिया समूह (एयर इंडिया व एयर इंडिया एक्सप्रेस) की घरेलू बाजार में 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है। वहीं, क्षेत्रीय विमानन कंपनी फ्लाई बिग ने अक्टूबर में नियमित उड़ानें निलंबित कर दी थीं।