GST रिफॉर्म लागू होने के बाद सस्ता हो जाएगा पेट्रोल-डीजल? सिगेरट और शराब होगी महंगी!

GST Reform: दिवाली या उसके बाद आपको जीएसटी में बड़े रिफॉर्म देखने को मिल सकते हैं। पीएम मोदी ने इसका ऐलान पहले ही कर दिया है। उन्होंने लाल किले से कहा था कि आने वाले समय में जीएसटी में बड़े बदलाव किए जाएंगे। जिसके बाद जरूरत के सामान सस्ते हो जाएंगे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या पेट्रोल और डीजल भी जीएसटी के दायरे में आएगा? अगर आया तो किस स्लैब में इसे रखा जाएगा?

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार एक अधिकारी ने साफ किया पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाने में अभी समय लगेगा। यानी जीएसटी 2.0 के लागू होने के बाद भी आपका पेट्रोल-डीजल बिल कम नहीं होगा।

तम्बाकू और शराब पर लग सकता है 40 प्रतिशत जीएसटी वित्त मंत्रालय ने अभी स्पेशल रेट्स के साथ-साथ दो जीएसटी स्लैब का प्रस्ताव ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को भेजा है। रिपोर्ट्स के अनुसार सिगरेट, तम्बाकू, शराब को 40 प्रतिशत के जीएसटी स्लैब में डाला जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इन प्रोडक्टस के लिए अधिक पैसा देना होगा।

पेट्रोल-डीजल से होती है सरकार की खूब कमाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हों या फिर शराब, तम्बाकू आदि सरकार के रेवन्यू का एक बड़ा जरिया हैं। ऐसे में सरकार इन पर कोई फैसले लेने से पहले बहुत विचार विमर्श करेगी। बता दें, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग सितंबर में हो सकती है। अब देखना होगा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स किस प्रस्तावों पर सहमत होते हैं। और किस पर नहीं।