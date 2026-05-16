सोने के बाद अब चांदी की बारी, मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला
विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम के साथ मिलाई जाने वाली चांदी सहित चांदी की आयात नीति को तत्काल प्रभाव से मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में कर दिया गया है।
सोने के बाद अब चांदी पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने शनिवार को चांदी के आयात को प्रतिबंधित श्रेणी में रखने का निर्णय किया। प्रतिबंधित श्रेणी के तहत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की जरूरत होती है। बता दें कि अब तक चांदी का आयात मुक्त या फ्री की श्रेणी में था। सरकार का यह कदम देश में बढ़ते आयात बिल पर नियंत्रण और कीमती धातुओं के आयात की निगरानी मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि सरकार ने 13 मई को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क छह प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया था।
क्या हुआ था फैसला?
सरकार ने बीते बुधवार को सोने और चांदी पर आयात शुल्क में भारी बढ़ोतरी करते हुए इसे 15 प्रतिशत कर दिया। यह कदम पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के कारण लगातार बढ़ते आयात खर्च को देखते हुए उठाया गया है। इसका उद्देश्य सोने-चांदी की खरीद को हतोत्साहित करना और गैर-जरूरी आयात में कटौती करना है। इसके तहत सोने और चांदी पर आयात शुल्क को 13 मई से छह प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि प्लैटिनम पर आयात शुल्क 6.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 15.4 प्रतिशत कर दिया गया है।
इसके अलावा, सरकार ने सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा भी तय कर दी। विदेश व्यापार महानिदेशालय के एक आदेश के मुताबिक सोने के आयात के लिए अग्रिम मंजूरी अधिकतम 100 किलोग्राम की सीमा के अधीन ही जारी की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति पहली बार अग्रिम मंजूरी के लिए आवेदन करता है, तो उसकी प्रोडक्शन यूनिट का अनिवार्य रूप से फिजिकल निरीक्षण किया जाएगा। यह निरीक्षण यूनिट के अस्तित्व, उसकी क्षमता और उसके चालू होने की स्थिति की पुष्टि करने के लिए किया जाएगा।
अप्रैल में सोने-चांदी के आयात में बंपर उछाल
अप्रैल में भारत का सोने का आयात 81.69 प्रतिशत बढ़कर 5.62 अरब डॉलर हो गया। वहीं, चांदी का आयात 157.16 प्रतिशत बढ़कर 41.1 करोड़ डॉलर हो गया। वित्त वर्ष 2025-26 में सोने का आयात मूल्य के लिहाज से 24 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 71.98 अरब डॉलर पर पहुंच गया।
हालांकि, मात्रा के लिहाज से आयात 4.76 प्रतिशत घटकर 721.03 टन रहा। पिछले वित्त वर्ष में चांदी का आयात लगभग 150 प्रतिशत बढ़कर 12 अरब डॉलर हो गया। मात्रा के लिहाज से यह 42 प्रतिशत बढ़कर 7,334.96 टन रहा। अप्रैल में सोने और चांदी के आयात में बढ़ोतरी से देश का व्यापार घाटा बढ़कर तीन महीने के उच्चस्तर 28.38 अरब डॉलर पर पहुंच गया।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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