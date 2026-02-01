Hindustan Hindi News
सोने-चांदी के बाद अब क्रिप्टो मार्केट में भूचाल, 24 घंटे में $111 अरब का नुकसान

Feb 01, 2026 06:37 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट के बाद अब क्रिप्टो मार्केट में भूचाल आ गया है। न्यूयॉर्क समयानुसार शनिवार दोपहर, बिटकॉइन की कीमतों में अचानक तेज गिरावट आई और यह अप्रैल 2025 के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। बिटकॉइन की कीमत $80,000 से नीचे लुढ़क गई, जो डिजिटल एसेट्स में व्यापक मंदी का हिस्सा है।

यह गिरावट बाजार में कम खरीदारी और सीमित लिक्विडिटी के बीच हुई। इससे दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी में 30% से अधिक की गिरावट आ चुकी है।

सोने-चांदी की कीमतें धड़ाम

US-बेस्ड कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज Comex पर शुक्रवार को कीमतें 31% गिर गईं, जबकि MCX सिल्वर में 27% की गिरावट आई। यह ज्यादा गिरावट बताती है कि MCX सिल्वर रविवार को 4% और नीचे खुल सकता है। Comex पर गोल्ड फ्यूचर्स लगभग 8% नीचे बंद हुए। शुक्रवार को कीमतों में काफी नुकसान हुआ। सिल्वर मार्च फ्यूचर्स 27%, या ₹1.08 लाख गिरकर ₹2.92 लाख प्रति किलोग्राम हो गया, जबकि गोल्ड फरवरी फ्यूचर्स 12%, या ₹20,000 से ज़्यादा गिरकर ₹1.49 लाख प्रति 10 ग्राम हो गया। इसके जवाब में, MCX की क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ने शुक्रवार रात 11:55 बजे IST पर ट्रेडिंग बंद होने तक सिल्वर और गोल्ड फ्यूचर्स की ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी मिनिमम मार्जिन को दोगुना करके क्रमशः 62.4% और 18.5% कर दिया।

अन्य क्रिप्टो करेंसी पर असर

बिटकॉइन दोपहर में 7.1% गिरकर $78,159.41 तक पहुंच गया। अन्य टोकन और अधिक गिरे। दूसरी सबसे बड़ी डिजिटल संपत्ति ईथर 10% से अधिक गिरी, जबकि सोलाना में 11% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।

मार्केट वैल्यू में भारी कमी

कॉइनगेको के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो बाजार का कुल मूल्य लगभग $111 बिलियन घट गया। मार्केट ट्रैकर कॉइनग्लास के मुताबिक, इसी अवधि में लगभग $1.6 बिलियन के शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन लिक्विडेट हुए, जिसमें से अधिकांश बीते चार घंटों में बिटकॉइन और एथेरियम पर हुए।

गिरावट के पीछे के कारण

यह गिरावट "लिबरेशन डे" की घटनाओं के बाद के स्तरों की याद दिलाती है। बिटकॉइन पिछले कुछ हफ्तों से बाजार की ऐसी घटनाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, जो पहले इसकी कीमत बढ़ाती थीं। जनवरी में डॉलर कमजोर रहा, लेकिन इससे क्रिप्टो बाजार में कोई उत्साह नहीं आया।

सोने-चांदी से प्रतिस्पर्धा

इसी तरह, सोने के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचने के दौरान भी बिटकॉइन की कीमतों में कोई खास उछाल नहीं आया। नेवेलियर एंड एसोसिएट्स के लुई नेवेलियर के अनुसार, फिएट मुद्राओं को लेकर चिंतित निवेशक अब सोने और चांदी को वाहन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।

बिटकॉइन की भूमिका पर सवाल

खरीदारी की यह अनुपस्थिति व्यापक पोर्टफोलियो में बिटकॉइन की भूमिका पर नए सवाल खड़े कर रही है। यह टोकन अब न तो गति दे पा रहा है और न ही मुद्रा अवमूल्यन के खिलाफ बचाव का काम कर पा रहा है। स्पॉट ईटीएफ से निकासी जारी है, भू-राजनीतिक जोखिमों ने मांग नहीं बढ़ाई है और पारंपरिक सुरक्षित संपत्ति का प्रवाह धातुओं और नकदी में केंद्रित है।

भू-राजनीतिक तनाव का असर

इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से भी बिटकॉइन की कीमत प्रभावित हो सकती है। ईरान के सेना प्रमुख ने इजरायल पर हमले की चेतावनी दोहराई है, जबकि डोनाल्ड ट्रम्प ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं।

खुदरा निवेशकों में अरुचि

नीधम के विश्लेषक जॉन टोडारो के अनुसार, वर्तमान स्तर खुदरा निवेशकों की काफी हद तक "अरुचि" दर्शा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेडिंग वॉल्यूम "अगली एक-दो तिमाही" तक मंद रह सकते हैं।

