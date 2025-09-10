after getting a big order from rajasthan this stock rose today after falling 62 pc in 1 year राजस्थान से मिला बड़ा ऑर्डर तो 1 साल में 62% टूटने के बाद आज उठा यह शेयर, Business Hindi News - Hindustan
स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी के शेयरों में बुधवार को कारोबार की शुरुआत में 4.6% की तेजी आई। साल 2025 में अब तक यह शेयर 43.5% गिर चुका है और पिछले 12 महीनों में इसने 62% की गिरावट दर्ज की है। पिछले हफ्ते अकेले शेयरों में 1% की गिरावट आई।

स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी के शेयरों में बुधवार को कारोबार की शुरुआत में 4.6% की तेजी आई और यह ₹278.80 के अपने दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि कंपनी ने राजस्थान में एक सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए 415 करोड़ रुपये का ऑर्डर हासिल किया है। हालांकि, कंपनी का शेयर अभी भी कई सालों के निचले स्तरों के करीब है।

कंपनी ने मंगलवार को घोषणा की कि उसे एक प्रमुख निजी स्वतंत्र बिजली उत्पादक (IPP) से बैलेंस ऑफ सिस्टम इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन पैकेज के लिए लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त हुआ है। यह ऑर्डर राजस्थान में 300 MW AC / 420 MWp DC की सोलर PV परियोजना के विकास के साथ-साथ 220/33 kV पूलिंग सबस्टेशन को कवर करता है और इसमें ऑपरेशन और मेंटेनेंस (O&M) भी शामिल है।

स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी ग्रुप के ग्लोबल CEO चंद्र किशोर ठाकुर ने कहा, "यह ऑर्डर हमारी मजबूत एग्जीक्यूशन क्षमता का प्रमाण है, और हम अपने सकल ऑर्डर इनफ्लो पर निर्माण जारी रखते हैं, जो इस साल 2,400 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।" कंपनी, जो यूटिलिटी-स्केल सोलर, फ्लोटिंग सोलर, और हाइब्रिड और स्टोरेज सॉल्यूशंस में ईपीसी सेवाएं प्रदान करता है, उसका निर्माण और कमीशनिंग 22.8 GWp का पोर्टफोलियो है।

यह थर्ड पार्टी द्वारा निर्मित परियोजनाओं सहित 9.3 GWp के O&M पोर्टफोलियो का भी प्रबंधन करती है। मुंबई मुख्यालय वाली कंपनी 28 देशों में मौजूद है।

शेयर पर दबाव

साल 2025 में अब तक यह शेयर 43.5% गिर चुका है और पिछले 12 महीनों में इसने 62% की गिरावट दर्ज की है। पिछले हफ्ते अकेले शेयरों में 1% की गिरावट आई। तकनीकी नजरिए से, स्टर्लिंग एंड विल्सन अपने आठ प्रमुख SMA में से सात के नीचे कारोबार कर रहा है, जबकि केवल 10-day SMA सहायता प्रदान कर रहा है। RSI 42.2 पर है, जो बताता है कि शेयर न तो ओवरबॉट है और न ही ओवर सोल्ड।

वित्तीय सेहत

जुलाई में, स्टर्लिंग एंड विल्सन ने Q1FY26 में कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 680% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज करते हुए 39 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया, जो एक साल पहले 5 करोड़ रुपये था, जबकि रेवेन्यू में 93% की वृद्धि हुई और यह 1,762 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। हालांकि, क्रमिक रूप से PAT चौथी तिमाही के 55 करोड़ रुपये से 29% गिरा और रेवेन्यू 2,519 करोड़ रुपये से 30% घटकर रह गई।

