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पेट्रोल में E20 के बाद अब डीजल की बारी, मोदी सरकार लेकर आई 15% वाला फॉर्मूला

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • सरकार डीजल में 15% तक आइसोब्यूटेनॉल (Isobutanol) मिलाने की अनुमति देने की तैयारी कर रही है
  • आइसोब्यूटेनॉल को अगली पीढ़ी का बायोफ्यूल माना जाता है
पेट्रोल में E20 के बाद अब डीजल की बारी, मोदी सरकार लेकर आई 15% वाला फॉर्मूला

केंद्र सरकार देश में वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। पेट्रोल में एथेनॉल के बाद अब सरकार डीजल में 15% तक आइसोब्यूटेनॉल (Isobutanol) मिलाने की अनुमति देने की तैयारी कर रही है। यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दी है।

क्या कहा केंद्रीय मंत्री ने?

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बताया कि सरकार आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने की कोशिशें तेज कर रही है और इसी के तहत वह अपने बायोफ्यूल प्रोग्राम के अगले चरण की तैयारी कर रही है। गडकरी ने कहा कि एथेनॉल को सीधे डीजल में नहीं मिलाया जा सकता, इसलिए सरकार एथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल बनाने की तकनीक पर काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि आइसोब्यूटेनॉल डीजल का विकल्प बन सकता है। सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आइसोब्यूटेनॉल डीजल का प्रभावी विकल्प बन सकता है और इससे ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।

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गडकरी ने कहा कि इस टेक्नोलॉजी ने पायलट प्रोजेक्ट्स के दौरान अच्छे नतीजे दिए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि आने वाले सालों में इसे बड़े पैमाने पर अपनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा, "हमने 100% एथेनॉल और आइसोब्यूटेनॉल पर दो जेनरेटर सेट सफलतापूर्वक चलाए हैं। इससे साबित होता है कि ऐसे इंजन बनाए जा सकते हैं जो इन ईंधनों पर चल सकें।"

आइसोब्यूटेनॉल क्या है?

आइसोब्यूटेनॉल को अगली पीढ़ी का बायोफ्यूल माना जाता है। इसकी एनर्जी डेंसिटी ज्यादा है और यह मौजूदा डीजल इंजनों के साथ बेहतर ढंग से काम करता है। यह कई पारंपरिक बायोफ्यूल की तुलना में कम उत्सर्जन करता है। नीति निर्माताओं का मानना ​​है कि इसके बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से कच्चे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता कम हो सकती है और देश में बनने वाले बायोफ्यूल की मांग बढ़ सकती है।

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गडकरी का यह बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे दावों का खंडन किया था। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 10 बिंदुओं में स्पष्ट किया कि यह कार्यक्रम वैज्ञानिक अध्ययन, वैश्विक अनुभव और नियामकीय सुरक्षा उपायों पर आधारित है। इस कार्यक्रम के तहत पेट्रोल में 20 प्रतिशत तक एथेनॉल मिलाया जाता है। मंत्रालय ने उन दावों को खारिज कर दिया कि एक लीटर एथनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी खर्च होता है और कहा कि एथनॉल बनाने के लिए सिर्फ वही अतिरिक्त चावल इस्तेमाल किया जाता है जो देश की खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के बाद बचता है।

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लेखक के बारे में

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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