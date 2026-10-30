पेंशनर्स के भत्ते में भी इजाफा, फैमिली पेंशन पर क्या होगा असर?
मुख्य बातें
- इस बदलाव का लाभ उन पात्र पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी मिलेगा, जो पुरानी पेंशन योजना (OPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के दायरे में आते हैं
दिवाली से ठीक पहले सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (DA) के अलावा पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (DR) में भी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए DR में भी 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। पेंशनभोगियों के महंगाई राहत की दर अब बेसिक पेंशन के 60% से बढ़कर 63% हो जाएगी। इस बदलाव का लाभ उन पात्र पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी मिलेगा, जो पुरानी पेंशन योजना (OPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के दायरे में आते हैं। हालांकि, हर पेंशनर को मिलने वाली अतिरिक्त रकम उसकी बेसिक पेंशन या बेसिक फैमिली पेंशन पर निर्भर करेगी।
₹24000 फैमिली पेंशन पर कितनी बढ़ेगी रकम?
अगर किसी पारिवारिक पेंशनर की बेसिक फैमिली पेंशन 24,000 रुपये है तो उसे पहले 60 फीसदी महंगाई राहत के हिसाब से 14400 रुपये मिलते थे। अब 63 फीसदी की दर से यह रकम बढ़कर 15,120 रुपये हो जाएगी। इस तरह पेंशनर हर महीने 720 रुपये ज्यादा मिलेंगे। चूंकि महंगाई राहत में 3 फीसदी की बढ़ोतरी जुलाई 2026 से लागू होगी, ऐसे में पात्र या पारिवारिक पेंशनर को एरियर भी मिलेगा ।
OPS के तहत फैमिली पेंशन की गणना कैसे की जाती है?
पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत पारिवारिक पेंशन की गणना दिवंगत कर्मचारी के अंतिम बेसिक सैलरी के 30% के आधार पर की जाती है। इसमें न्यूनतम राशि ₹9,000 और अधिकतम राशि ₹75,000 प्रति माह तय है।
यदि कोई सरकारी कर्मचारी एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद निधन हो जाता है, तो उसके परिवार को पेंशन पाने का अधिकार मिल जाता है। हालांकि, उन कर्मचारियों के लिए कुछ अपवाद हैं जिन्हें नियुक्ति से पहले चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित किया गया था। रिटायरमेंट के बाद निधन होने पर पेंशनभोगी के पात्र परिवार के सदस्यों को भी पारिवारिक पेंशन दी जाती है।
महंगाई राहत क्या है?
यह महंगाई से जुड़ा एक भत्ता है, जो केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों और पात्र पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिया जाता है। इसकी गणना बेसिक पेंशन या बेसिक पारिवारिक पेंशन के एक प्रतिशत के रूप में की जाती है। इस नए बदलाव के साथ, 1 जुलाई 2026 से पात्र लाभार्थियों को 60% की पुरानी दर के बजाय 63% की दर से DR मिलेगी।
बीते बुधवार को केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। सरकार के इस फैसले से करीब 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। इस तरह कुल लाभार्थियों की संख्या 1.17 करोड़ से अधिक है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें