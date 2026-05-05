बंगाल में BJP की जीत के बाद इन 5 कंपनियों के शेयरों में तूफानी तेजी, 27% तक चढ़ा शेयर
Stock in focus: भाजपा की बंगाल में जीत की वजह से 5 कंपनियों के शेयरों में अच्छी - खासी तेजी देखने को मिली है। इन कंपनियों के शेयरों की कीमतों में 27% तक की उछाल दर्ज की गई है।
Stock in focus: भाजपा की बंगाल में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इसका असर 7 कंपनियों के शेयरों पर भी दिख रहा है। बंगाल में जीत की वजह से आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज और धुनसेरी टी के शेयरों की कीमतों में क्रमशः 27 प्रतिशत और 22 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, एक्सपर्ट्स मौजूदा परिस्थितियों की वजह से सावधान रहने की सभी सलाह दे रहे हैं। युद्ध की वजह से स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट को तगड़ा झटका लगा है। जिसकी वजह से शेयर बाजारों में उठा-पटक जारी है।
किन 7 कंपनियों के शेयरों में दिखी तूफानी
1- IFB Agro Industries
इस कंपनी के शेयरों में पिछले दो दिनों में 27 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। आज मंगलवार को कंपनी के शेयर बीएसई में 7 प्रतिशत से अधिक की उछाल के साथ बीएसई में 1122.30 रुपये के लेवल पर पहुंचकर बंद हुए थे। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों 131 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। बता दें, 5 साल में यह स्टॉक 167 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।
2-Dhunseri Tea
इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 22 प्रतिशत की तेजी महज 2 कारोबारी दिन में देखने को मिली है। बीएसई में कंपनी के शेयर करीब 5 प्रतिशत की तेजी के साथ 153.20 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। हालिया उछाल के बाद भी एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 14 प्रतिशत गिरा है।
3- सेनको गोल्ड (Senco Gold)
बंगाल में जीत के बाद इस कंपनी के शेयरों के प्रदर्शन भी निवेशक खुश नजर आ रहे हैं। कंपनी के शेयरों में दो कारोबारी दिन में 13 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। आज मंगलवार को मार्केट के बंद होने के समय पर यह स्टॉक 2.95 प्रतिशत उछाल के साथ 345.65 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 1.71 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।
4- Balgopal Commercial
बीएसई में आज यह स्टॉक मार्केट के बंद होने के समय पर 3 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 164.05 रुपये के स्तर पर था। कंपनी के शेयरों की कीमतों में दो कारोबारी दिन में 12 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। एक साल में यह स्टॉक 30.20 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।
5- Emami Realty
कंपनी के शेयरों में आज अपर सर्किट लगा है। 5 प्रतिशत की उछाल के बाद Emami Realty के शेयर बीएसई में 100.32 रुपये के स्तर पर पहुंच गए। बीते दो दिन में इस स्टॉक में 10 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बता दें, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 7.84 प्रतिशत गिरा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।