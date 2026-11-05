अमूल के बाद अब इस ब्रांड का घी, मक्खन और पनीर हुआ महंगा, ₹850 का हुआ 1 लीटर घी
मुख्य बातें
- नंदिनी ब्रांड के घी, मक्खन और पनीर समेत कई डेयरी प्रोडक्ट महंगे हो गए हैं
- अमूल का एक किलो घी का कार्टन अब 630 रुपये के बजाय 680 रुपये का हो गया है
- वहीं, 100 ग्राम बटर के पैक की कीमत 63 रुपये से बढ़ाकर 66 रुपये कर दी गई है
त्योहारी सीजन के बीच आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। अमूल के बाद अब कर्नाटक में नंदिनी ब्रांड के घी, मक्खन और पनीर समेत कई डेयरी प्रोडक्ट महंगे हो गए हैं। बेंगलुरु मिल्क यूनियन (BAMUL) ने इन प्रोडक्ट्स के नए रेट जारी किए हैं। नई दरें 4 नवंबर 2026 से लागू हो गई हैं। इससे पहले कर्नाटक में दूध और दही की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई थी।
घी की कीमत में 135 रुपये तक की बढ़ोतरी
नंदिनी के एक लीटर घी के सैशे की कीमत 715 रुपये से बढ़ाकर 850 रुपये कर दी गई है। यानी ग्राहकों को अब एक लीटर घी के लिए 135 रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे। वहीं, 500 एमएल घी की कीमत 425 रुपये और 200 एमएल की कीमत 95 रुपये हो गई है। PET जार में मिलने वाले 500 एमएल घी की कीमत 435 रुपये और एक लीटर की कीमत 870 रुपये तय की गई है।
मक्खन और पनीर भी महंगे
नंदिनी के साल्टेड बटर के 100 ग्राम पैक की कीमत 90 रुपये और 500 ग्राम पैक की कीमत 380 रुपये हो गई है। वहीं, अनसाल्टेड बटर के 200 ग्राम पैक के लिए 160 रुपये और 500 ग्राम पैक के लिए 390 रुपये देने होंगे।
पनीर की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। 200 ग्राम पनीर का पैक अब 115 रुपये, 500 ग्राम का पैक 260 रुपये और एक किलो का पैक 485 रुपये में मिलेगा। पहले एक किलो पनीर की कीमत 408 रुपये थी।
दूध और दही के दाम भी बढ़े
इससे पहले कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (KMF) ने 1 नवंबर से नंदिनी दूध की कीमत में 8 रुपये प्रति लीटर और दही की कीमत में 14 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। हालांकि, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दही की कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती करने का निर्देश दिया था।
डीके शिवकुमार ने कीमतों में बढ़ोतरी का बचाव करते हुए कहा था कि इससे राज्य के करीब 11 लाख डेयरी किसान परिवारों को फायदा होगा। इस तरह कर्नाटक में दूध, दही के बाद अब घी, मक्खन और पनीर महंगे होने से आम उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
अमूल का घी और बटर हुआ महंगा: वहीं अमूल का एक किलो घी का कार्टन अब 630 रुपये के बजाय 680 रुपये का हो गया है। वहीं, 100 ग्राम बटर के पैक की कीमत 63 रुपये से बढ़ाकर 66 रुपये कर दी गई है।
क्यों बढ़े घी और बटर के दाम?
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात और राजस्थान में नकली घी के खिलाफ कार्रवाई के बाद ब्रांडेड घी की मांग बढ़ी है। इसके चलते घी की कीमतों में तेजी आई है। वहीं, सितंबर 2025 में GST दरों में कटौती का फायदा भी अब काफी कम हो गया है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
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