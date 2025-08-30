5 दिन में यह स्टॉक 32% गिरा, एक्सचेंज ने भी चेताया, क्यों हो रही है बिकवाली?

बीते कुछ कारोबारी दिन जिन कंपनियों के लिए निराशाजनक रहे हैं उसमें Affordable Robotic & Automation Ltd एक है। शुक्रवार को कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। कंपनी के शेयर 4.27 प्रतिशत की गिरावट के बाद 268.25 रुपये के लेवल पर आ गया।

बीते कुछ कारोबारी दिन जिन कंपनियों के लिए निराशाजनक रहे हैं उसमें Affordable Robotic & Automation Ltd एक है। शुक्रवार को कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। कंपनी के शेयर 4.27 प्रतिशत की गिरावट के बाद 268.25 रुपये के लेवल पर आ गया। हालांकि, मार्केट के क्लोजिंग के टाईम पर यह स्टॉक 270.60 रुपये के लेवल पर था। महज 5 करोबारी दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 32.48 प्रतिशत गिरा है। Affordable Robotic & Automation Ltd के शेयरों में गिरावट के पीछे की वजह अमेरिकी टैरिफ को माना जा रहा है। बता दें, वॉशिंगटन ने टैरिफ को 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है।

एक्सचेंज ने भी चेताया बीएसई और एनएसई ने Affordable Robotic & Automation Ltd के इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म एडिशनल सर्विलांस फ्रेमवर्क में डाल दिया है। एक तरह से एक्सचेंज की तरफ से निवेशकों को इस स्टॉक को लेकर सावधानी बरतने की बात कही गई है।

कंपनी ने क्या कुछ बताया? एक्सचेंज की चिंताओं के बाद Affordable Robotic & Automation Ltd ने बताया कि वो टैरिफ के प्रभावों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। जिससे इंपोर्ट प्रभावित ना हो। कंपनी ने कहा है कि इसके अलावा कीमतों में गिरावट की कोई ऐसी वजह नहीं है जिससे दाम प्रभावित हो।

कंपनी ने पहले अपने नोट्स में कहा था कि यूएस वेयरहाउस ऑटोमेशन मार्केट 2025 से 2030 के बीच 20.60 प्रतिशत के CAGR से बढ़ेगा। 2024 में 5.78 बिलियन डॉलर से इसका कारोबारर 16.6 बिलियन डॉलर तक 2030 में पहुंच सकती है। लेकिन अब ट्रंप के टैरिफ की वजह से इसमें 7 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है।

कंपनी के शेयरों का बुरा हाल बीते एक साल में कंपनी के शेयरों में 57 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, 2 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 65 प्रतिशत टूटा है। हालांकि, इसके बाद भी 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 542 प्रतिशत बढ़ा है।