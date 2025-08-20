Aerpace Industries share surges 5 percent after bag order from uae defence company ₹21 के शेयर को खरीदने की लूट, विदेश की डिफेंस कंपनी से मिला बड़ा ऑर्डर, 4240% चढ़ गया है शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 01:17 PM
Penny Stock: स्मॉल-कैप स्टॉक एयरस्पेस इंडस्ट्रीज के शेयर (Aerpace Industries) आज बुधवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर में आज 5 पर्सेंट का अपर सर्किट लगा और यह 21.70 रुपये पर आ गया। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक बड़ा ऐलान है। दरअसल, मल्टीबैगर स्टॉक ने कहा है कि उसे यूएई की एक प्रमुख डिफेंस कंपनी से नया ऑर्डर मिला है। इससे इस स्टॉक में निवेशकों की रुचि बढ़ गई।

कंपनी के शेयर ने चौंकाया

बता दें कि कंपनी के शेयरों का जबरदस्त रिटर्न रहा है। शेयर ने शानदार रिटर्न देकर अपने निवेशकों को चौंका दिया है। इस शेयर ने पिछले 5 साल में करीब 4240% का रिटर्न दिया है। यानी अगर किसी ने 5 साल पहले इसमें ₹1 लाख लगाए होते, तो आज उसकी वैल्यू ₹43 लाख से भी ज्यादा हो जाती। यही कारण है कि यह शेयर निवेशकों के बीच लगातार चर्चा का विषय रहा है।

क्या है कॉन्ट्रैक्ट

डिफेंस सेक्टर से जुड़ा यह कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के लिए बड़ा मौका माना जा रहा है, क्योंकि इससे कंपनी के बिजनेस और मुनाफे में आगे और बढ़ोतरी हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि छोटे कैप कंपनियों में रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन सही समय पर सही स्टॉक चुनने से भारी मुनाफा मिल सकता है। इस कंपनी की तरह अगर ग्रोथ और नए ऑर्डर मिलते रहें, तो आने वाले समय में भी शेयर अच्छा प्रदर्शन कर सकता है।

जून तिमाही के नतीजे

कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन निराशाजनक बना हुआ है। वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में घाटा पिछले वर्ष की इसी अवधि के ₹0.94 करोड़ से बढ़कर ₹1.76 करोड़ हो गया। हालांकि, यह आंकड़ा मार्च तिमाही में दर्ज ₹3.3 करोड़ के घाटे से कम था। अप्रैल-जून अवधि के दौरान परिचालन से कुल आय बढ़कर ₹13.91 लाख हो गई, जबकि एक साल पहले यह ₹10.93 लाख थी।

