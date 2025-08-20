₹21 के शेयर को खरीदने की लूट, विदेश की डिफेंस कंपनी से मिला बड़ा ऑर्डर, 4240% चढ़ गया है शेयर

शेयरों में इस तेजी के पीछे एक बड़ा ऐलान है। दरअसल, मल्टीबैगर स्टॉक ने कहा है कि उसे यूएई की एक प्रमुख डिफेंस कंपनी से नया ऑर्डर मिला है। इससे इस स्टॉक में निवेशकों की रुचि बढ़ गई।

Penny Stock: स्मॉल-कैप स्टॉक एयरस्पेस इंडस्ट्रीज के शेयर (Aerpace Industries) आज बुधवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर में आज 5 पर्सेंट का अपर सर्किट लगा और यह 21.70 रुपये पर आ गया। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक बड़ा ऐलान है। दरअसल, मल्टीबैगर स्टॉक ने कहा है कि उसे यूएई की एक प्रमुख डिफेंस कंपनी से नया ऑर्डर मिला है। इससे इस स्टॉक में निवेशकों की रुचि बढ़ गई।

कंपनी के शेयर ने चौंकाया बता दें कि कंपनी के शेयरों का जबरदस्त रिटर्न रहा है। शेयर ने शानदार रिटर्न देकर अपने निवेशकों को चौंका दिया है। इस शेयर ने पिछले 5 साल में करीब 4240% का रिटर्न दिया है। यानी अगर किसी ने 5 साल पहले इसमें ₹1 लाख लगाए होते, तो आज उसकी वैल्यू ₹43 लाख से भी ज्यादा हो जाती। यही कारण है कि यह शेयर निवेशकों के बीच लगातार चर्चा का विषय रहा है।

क्या है कॉन्ट्रैक्ट डिफेंस सेक्टर से जुड़ा यह कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के लिए बड़ा मौका माना जा रहा है, क्योंकि इससे कंपनी के बिजनेस और मुनाफे में आगे और बढ़ोतरी हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि छोटे कैप कंपनियों में रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन सही समय पर सही स्टॉक चुनने से भारी मुनाफा मिल सकता है। इस कंपनी की तरह अगर ग्रोथ और नए ऑर्डर मिलते रहें, तो आने वाले समय में भी शेयर अच्छा प्रदर्शन कर सकता है।