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83% उछलेगा एयरोस्पेस का यह शेयर? निवेशकों में अभी से खरीदने की होड़

By Deepak Kumar
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मुख्य बातें

  • एयरोस्पेस कंपनी Aequs लिमिटेड के शेयर डिमांड में थे
  • कैलेंडर वर्ष 2026 में अब तक शेयर में 75% से ज्यादा की बढ़त हुई है
  • ब्रोकरेज शेयर को लेकर अभी और बुलिश हैं
83% उछलेगा एयरोस्पेस का यह शेयर? निवेशकों में अभी से खरीदने की होड़

Aequs Ltd share: वैसे तो सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को शेयर बाजार में बिकवाली थी लेकिन एयरोस्पेस कंपनी Aequs लिमिटेड के शेयर डिमांड में थे। मंगलवार को यह शेयर 4.66% बढ़कर ₹242.75 पर बंद हुआ। इस स्तर पर, कैलेंडर वर्ष 2026 में अब तक शेयर में 75% से ज्यादा की बढ़त हुई है। वहीं, ब्रोकरेज शेयर को लेकर अभी और बुलिश हैं।

कितना आएगा उछाल?

नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने शेयर के लिए 'बाय' रेटिंग दी है। इसके साथ इस पर कवरेज शुरू किया है। इस फैसले के पीछे की वजह बताते हुए, घरेलू ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी भारत का एकमात्र वर्टिकली इंटीग्रेटेड एयरोस्पेस SEZ है, जो एयरबस और बोइंग जैसे ग्लोबल OEMs को मशीन्ड एयरोस्ट्रक्चर, लैंडिंग गियर और इंजन के पार्ट्स सप्लाई करती है। ब्रोकरेज ने बताया कि Aequs लिमिटेड के पास $889 मिलियन का मजबूत ऑर्डर बुक है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए नुवामा ने इस स्टॉक पर कवरेज शुरू किया है और इसका 12 महीने का टारगेट प्राइस ₹444 तय किया है। मंगलवार को शेयर की कीमत के हिसाब से इसमें 82.90% की बढ़ोतरी की संभावना है।

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ब्रोकरेज को यह भी उम्मीद है कि FY27 में कंपनी अपनी बैलेंस शीट का लाभ उठाएगी और FY27 के दौरान इक्विटी डाइल्यूशन (इक्विटी जुटाने) का कोई संकेत नहीं है। नुवामा ने कहा कि Aequs को फार्मा कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गनाइजेशन (CDMOs) की तुलना में बेहतर वैल्यूएशन मिलना चाहिए। हालांकि, ब्रोकरेज ने सप्लाई चेन में रुकावट और कच्चे माल पर निर्भरता, चीनी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता, कस्टमर कंसंट्रेशन, कंज्यूमर सेगमेंट में काम पूरा करने से जुड़े जोखिम का भी जिक्र किया।

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ब्रोकरेज नुवामा को यह भी उम्मीद है कि समय के साथ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस कंपनी के दूसरे बिजनेस सेगमेंट से बेहतर प्रदर्शन करेगा। इसमें इंजीनियरिंग हेड के तौर पर मिस्टर रवि कुमार असुदानी की नियुक्ति से मदद मिलेगी, जो 16 साल तक Apple के साथ जुड़े रहे थे।

पिछले साल लिस्टिंग

पिछले साल दिसंबर में NSE पर Aequs के शेयर ₹140 प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुए, जो इसके ₹124 प्रति शेयर के IPO प्राइस से लगभग 13% अधिक था। IPO में ₹670 करोड़ का फ्रेश इश्यू और ₹251.81 करोड़ का ऑफर फॉर सेल शामिल था। आईपीओ को QIB कैटेगरी में 122.93 गुना, नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के बीच 83.61 गुना और रिटेल सेगमेंट में 81.03 गुना सब्सक्राइब किया गया। लिस्टिंग के बाद इस साल मार्च में शेयर 19% से अधिक गिरावट आई और 113.3 रुपये प्रति शेयर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गए थे। इसके बाद, लगभग तीन महीनों में स्टॉक में तेजी से 100% से अधिक की बढ़त हुई और पिछले महीने यह 246.90 रुपये प्रति शेयर के नए रिकॉर्ड ऊंचे स्तर पर पहुंच गया।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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