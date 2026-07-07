83% उछलेगा एयरोस्पेस का यह शेयर? निवेशकों में अभी से खरीदने की होड़

Aequs Ltd share: वैसे तो सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को शेयर बाजार में बिकवाली थी लेकिन एयरोस्पेस कंपनी Aequs लिमिटेड के शेयर डिमांड में थे। मंगलवार को यह शेयर 4.66% बढ़कर ₹242.75 पर बंद हुआ। इस स्तर पर, कैलेंडर वर्ष 2026 में अब तक शेयर में 75% से ज्यादा की बढ़त हुई है। वहीं, ब्रोकरेज शेयर को लेकर अभी और बुलिश हैं।

कितना आएगा उछाल? नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने शेयर के लिए 'बाय' रेटिंग दी है। इसके साथ इस पर कवरेज शुरू किया है। इस फैसले के पीछे की वजह बताते हुए, घरेलू ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी भारत का एकमात्र वर्टिकली इंटीग्रेटेड एयरोस्पेस SEZ है, जो एयरबस और बोइंग जैसे ग्लोबल OEMs को मशीन्ड एयरोस्ट्रक्चर, लैंडिंग गियर और इंजन के पार्ट्स सप्लाई करती है। ब्रोकरेज ने बताया कि Aequs लिमिटेड के पास $889 मिलियन का मजबूत ऑर्डर बुक है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए नुवामा ने इस स्टॉक पर कवरेज शुरू किया है और इसका 12 महीने का टारगेट प्राइस ₹444 तय किया है। मंगलवार को शेयर की कीमत के हिसाब से इसमें 82.90% की बढ़ोतरी की संभावना है।

ब्रोकरेज को यह भी उम्मीद है कि FY27 में कंपनी अपनी बैलेंस शीट का लाभ उठाएगी और FY27 के दौरान इक्विटी डाइल्यूशन (इक्विटी जुटाने) का कोई संकेत नहीं है। नुवामा ने कहा कि Aequs को फार्मा कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गनाइजेशन (CDMOs) की तुलना में बेहतर वैल्यूएशन मिलना चाहिए। हालांकि, ब्रोकरेज ने सप्लाई चेन में रुकावट और कच्चे माल पर निर्भरता, चीनी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता, कस्टमर कंसंट्रेशन, कंज्यूमर सेगमेंट में काम पूरा करने से जुड़े जोखिम का भी जिक्र किया।

ब्रोकरेज नुवामा को यह भी उम्मीद है कि समय के साथ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस कंपनी के दूसरे बिजनेस सेगमेंट से बेहतर प्रदर्शन करेगा। इसमें इंजीनियरिंग हेड के तौर पर मिस्टर रवि कुमार असुदानी की नियुक्ति से मदद मिलेगी, जो 16 साल तक Apple के साथ जुड़े रहे थे।