भारी घाटे के बाद इस शेयर में भूचाल, ब्रोकरेज ने कहा-₹444 तक जा सकता है भाव
मुख्य बातें
- नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने Aequs के शेयरों पर अपनी 'Buy' रेटिंग बरकरार रखी है और 444 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस तय किया है
- बता दें कि कंपनी के घाटे में बड़ी बढ़ोतरी हुई है
Aerospace stock: सितंबर तिमाही नतीजे के बाद मंगलवार को एयरोस्पेस कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी Aequs लिमिटेड के शेयर बुरी तरह टूट गए। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को Aequs के शेयरों में लगभग 19% की भारी गिरावट आई। पिछले साल लिस्टिंग के बाद से एक ही दिन में आई यह अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है।
शेयर का परफॉर्मेंस
Aequs लिमिटेड के शेयर की बात करें तो 242.10 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 19 पर्सेंट टूटकर 196.55 रुपये के निचले स्तर तक आ गया। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 294.90 रुपये है। यह भाव इसी 6 अक्टूबर को रहा था। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का लो 113.65 रुपये है। मार्च 2026 में शेयर ने इस स्तर को टच किया।
कैसे रहे तिमाही नतीजे?
इस एयरोस्पेस कंपनी का घाटा काफी बढ़ गया है। कंपनी का घाटा एक साल पहले के 21 करोड़ रुपये से दोगुने से भी अधिक बढ़कर वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में 52 करोड़ रुपये हो गया। इसके चलते ब्रोकरेज फर्मों ने चेतावनी जारी की और शेयरों के टारगेट प्राइस में कटौती कर दी। रेवेन्यू के मोर्चे पर कंपनी का प्रदर्शन मजबूत रहा।
सितंबर तिमाही में ऑपरेशंस से रेवेन्यू सालाना आधार पर 45.3 प्रतिशत बढ़कर 409 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 282 करोड़ रुपये था। हालांकि, कंपनी का एबिट 45 प्रतिशत गिरकर 24.5 करोड़ रुपये रह गया। एक साल पहले यह 44.3 करोड़ रुपये था।
शेयर का टारगेट प्राइस
नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने Aequs के शेयरों पर अपनी 'Buy' रेटिंग बरकरार रखी है और 444 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस तय किया है। इसका मतलब है कि शेयर की पिछली क्लोजिंग प्राइस से इसमें 83% से ज्यादा की तेजी आ सकती है।
ब्रोकरेज ने बताया कि कंपनी के कंज्यूमर सेगमेंट में रेवेन्यू 21% घटने से नुकसान बढ़कर 40 करोड़ रुपये हो गया है। इसके चलते कंसोलिडेटेड एबिटा 51% गिरकर 3.4% मार्जिन पर आ गया है। वहीं, JM फाइनेंशियल ने Aequs के शेयरों पर अपनी 'रेड्यूस' रेटिंग बरकरार रखी है लेकिन टारगेट प्राइस को 220 रुपये से बढ़ाकर 245 रुपये प्रति शेयर कर दिया है।
पिछले साल आया था आईपीओ
पिछले साल दिसंबर में Aequs का आईपीओ लिस्ट हुआ था। इस कंपनी के शेयर 140 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुए थे, जो इसके 124 रुपये के आईपीओ इश्यू प्राइस से लगभग 13% अधिक (प्रीमियम) था। इस आईपीओ में 670 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू और 251.81 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल था। लिस्टिंग के बाद इस साल मार्च में शेयर 19% से अधिक गिरकर 113.30 रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया था। इसके बाद, सात महीने से भी कम समय में इसमें 160% से अधिक की तेजी आई।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें