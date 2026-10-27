भारी घाटे के बाद इस शेयर में भूचाल, ब्रोकरेज ने कहा-₹444 तक जा सकता है भाव

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Aerospace stock: सितंबर तिमाही नतीजे के बाद मंगलवार को एयरोस्पेस कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी Aequs लिमिटेड के शेयर बुरी तरह टूट गए। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को Aequs के शेयरों में लगभग 19% की भारी गिरावट आई। पिछले साल लिस्टिंग के बाद से एक ही दिन में आई यह अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है।

शेयर का परफॉर्मेंस Aequs लिमिटेड के शेयर की बात करें तो 242.10 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 19 पर्सेंट टूटकर 196.55 रुपये के निचले स्तर तक आ गया। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 294.90 रुपये है। यह भाव इसी 6 अक्टूबर को रहा था। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का लो 113.65 रुपये है। मार्च 2026 में शेयर ने इस स्तर को टच किया।

कैसे रहे तिमाही नतीजे? इस एयरोस्पेस कंपनी का घाटा काफी बढ़ गया है। कंपनी का घाटा एक साल पहले के 21 करोड़ रुपये से दोगुने से भी अधिक बढ़कर वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में 52 करोड़ रुपये हो गया। इसके चलते ब्रोकरेज फर्मों ने चेतावनी जारी की और शेयरों के टारगेट प्राइस में कटौती कर दी। रेवेन्यू के मोर्चे पर कंपनी का प्रदर्शन मजबूत रहा।

सितंबर तिमाही में ऑपरेशंस से रेवेन्यू सालाना आधार पर 45.3 प्रतिशत बढ़कर 409 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 282 करोड़ रुपये था। हालांकि, कंपनी का एबिट 45 प्रतिशत गिरकर 24.5 करोड़ रुपये रह गया। एक साल पहले यह 44.3 करोड़ रुपये था।

शेयर का टारगेट प्राइस नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने Aequs के शेयरों पर अपनी 'Buy' रेटिंग बरकरार रखी है और 444 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस तय किया है। इसका मतलब है कि शेयर की पिछली क्लोजिंग प्राइस से इसमें 83% से ज्यादा की तेजी आ सकती है।

ब्रोकरेज ने बताया कि कंपनी के कंज्यूमर सेगमेंट में रेवेन्यू 21% घटने से नुकसान बढ़कर 40 करोड़ रुपये हो गया है। इसके चलते कंसोलिडेटेड एबिटा 51% गिरकर 3.4% मार्जिन पर आ गया है। वहीं, JM फाइनेंशियल ने Aequs के शेयरों पर अपनी 'रेड्यूस' रेटिंग बरकरार रखी है लेकिन टारगेट प्राइस को 220 रुपये से बढ़ाकर 245 रुपये प्रति शेयर कर दिया है।