157% उछला कंपनी का मुनाफा, शेयर में 18% की तूफानी तेजी; रॉकेट की तरह ₹650 तक जाएगा भाव?

मुख्य बातें

शेयर बाजार में गुरुवार 29 अक्टूबर को ऐरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज (Aeroflex Industries) के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। BSE पर इंट्राडे कारोबार के दौरान शेयर करीब 18% उछलकर ₹579 तक पहुंच गया। खास बात यह रही कि शेयर में ट्रेडिंग वॉल्यूम सामान्य स्तर से करीब 13 गुना बढ़ गया। कंपनी के सितंबर तिमाही के मजबूत नतीजों के बाद निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। इस तेजी के साथ कंपनी के शेयर ने 2026 में अब तक करीब 200% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इसमें लगभग 210% की बढ़त दर्ज की गई है। हालांकि, शेयर अपने हालिया 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है। ऐसे में निवेशकों के सामने सवाल है कि क्या इसमें अभी और तेजी की गुंजाइश है या मुनाफावसूली का समय आ गया है?

एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज के शेयर में क्यों आई तेजी?

एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज (Aeroflex Industries) के शेयरों में तेजी की सबसे बड़ी वजह कंपनी के मजबूत Q2FY27 नतीजे माने जा रहे हैं। कंपनी ने 28 अक्टूबर को एक्सचेंज फाइलिंग में सितंबर तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी किए थे। कंपनी की कंसोलिडेटेड आय और मुनाफे में पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले किहगी6जोरदार बढ़ोतरी हुई है।

प्रमुख आंकड़े Q2 FY27 सालाना बदलाव ऑपरेशंस से रेवेन्यू ₹207.36 करोड़ 87% बढ़ा नेट प्रॉफिट ₹36.56 करोड़ 157% बढ़ा पिछले साल का रेवेन्यू ₹110.87 करोड़ — पिछले साल का नेट प्रॉफिट ₹14.23 करोड़ —

कंपनी का रेवेन्यू एक साल पहले के ₹110.87 करोड़ से बढ़कर ₹207.36 करोड़ हो गया। वहीं, नेट प्रॉफिट ₹14.23 करोड़ से उछलकर ₹36.56 करोड़ पर पहुंच गया। नतीजों में आई इस मजबूती ने शेयर में खरीदारी को बढ़ावा दिया। हालांकि, केवल एक तिमाही के प्रदर्शन के आधार पर यह मान लेना सही नहीं होगा कि शेयर की तेजी आगे भी इसी रफ्तार से जारी रहेगी।

कंपनी ने एक और बड़ा फैसला लिया

तिमाही नतीजों के अलावा कंपनी के बोर्ड ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी हाइड-एयर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड (Hyd-Air Engineering Private Limited) के विलय के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी भी दी है। इसके अलावा, कंपनी ने द्रष्टि भिल को 28 नवंबर 2026 से तीन साल के लिए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) और KMP (Key Managerial Personnel) के रूप में दोबारा नामित करने की मंजूरी दी है। विलय से जुड़ी आगे की प्रक्रिया और अंतिम मंजूरियां इस प्रस्ताव के अगले चरणों में अहम होंगी।

2026 में शेयर ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न

एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज (Aeroflex Industries) के शेयर में इस साल शानदार तेजी देखने को मिली है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 2026 में अब तक शेयर करीब 200% चढ़ चुका है, जबकि पिछले एक साल में इसमें लगभग 210% की बढ़त हुई है। शेयर ने 14 अक्टूबर को ₹613.50 का 52-सप्ताह का उच्च स्तर छुआ था। वहीं, 23 जनवरी 2026 को इसका 52-सप्ताह का निचला स्तर ₹157.85 रहा था।

गुरुवार को शेयर ₹491.65 के पिछले बंद भाव के मुकाबले ₹533.30 पर खुला और इंट्राडे में ₹579 तक पहुंच गया। इस तेजी के बावजूद शेयर अपने हालिया उच्च स्तर से नीचे है। तेज रिटर्न के साथ शेयर में उतार-चढ़ाव का जोखिम भी बना हुआ है। इसलिए निवेशकों के लिए कंपनी के नतीजों के साथ-साथ शेयर की मौजूदा वैल्यूएशन और तकनीकी स्तरों पर नजर रखना जरूरी है।

अब क्या करें निवेशक?

एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज (Aeroflex Industries) के शेयर को लेकर बाजार के विशेषज्ञों की राय एक जैसी नहीं है। कुछ विशेषज्ञ मौजूदा तेजी को सकारात्मक मान रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि नए निवेश से पहले शेयर में ठहराव या गिरावट का इंतजार करना बेहतर हो सकता है।

1- ₹480 से ₹600 के दायरे में रह सकता है शेयर

लाइव मिंट से बातचीत में AT रिसर्च एंड रिस्क मैनेजर्स के फाउंडर और एनालिस्ट आदित्य ठुकराल ने कहा कि शेयर का शॉर्ट-टर्म मोमेंटम अभी पॉजिटिव है। शेयर कई मूविंग एवरेज के ऊपर कारोबार कर रहा है, लेकिन बड़े अपट्रेंड की मजबूती को लेकर उन्होंने सावधानी बरतने की बात कही है। उनका मानना है कि शेयर अपने उच्च स्तर के करीब है, इसलिए मौजूदा भाव पर नए निवेश के लिए रिस्क-रिवॉर्ड आकर्षक नहीं दिख रहा।

ठुकराल के अनुसार, शेयर में आगे तेजी से पहले कुछ समय तक स्थिरता या कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। उन्होंने शेयर के लिए ₹480 से ₹600 का संभावित ट्रेडिंग दायरा बताया है।उनकी राय में मौजूदा निवेशकों को ₹613.70 के आसपास के उच्च स्तर पर मुनाफावसूली के विकल्प पर विचार करना चाहिए। नए निवेश के लिए स्पष्ट तकनीकी संकेत और स्टॉप-लॉस तय करना जरूरी होगा।

2- गिरावट पर ₹500–₹520 के स्तर पर नजर

लाइव मिंट से बातचीत में ग्लोब कैपिटल मार्केट के AVP-रिसर्च विपिन कुमार का नजरिया अपेक्षाकृत सकारात्मक है। उनके मुताबिक, शेयर में तेजी का ट्रेंड बना हुआ है और यह शॉर्ट-टर्म तथा लॉन्ग-टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर कारोबार कर रहा है। कुमार ने मौजूदा लॉन्ग पोजिशन बनाए रखने और मीडियम टर्म के नजरिये से गिरावट आने पर ₹500–₹520 के दायरे पर नजर रखने की बात कही है। उन्होंने ₹650 का टारगेट बताया है। हालांकि, यह एक एक्सपर्ट का अनुमान है, निश्चित रिटर्न की गारंटी नहीं। शेयर में खरीदारी से पहले निवेशकों को अपनी जोखिम क्षमता और निवेश अवधि का आकलन करना चाहिए।

3- ₹614 का स्तर क्यों है अहम?

लाइव मिंट से बातचीत में SAHI के हेड ऑफ रिसर्च गौरव अरोड़ा ने कहा कि शेयर में एक रिवर्स सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनता दिख रहा है। उनके अनुसार शेयर ने इस रेंज के निचले हिस्से से रिकवरी की है और अब दोबारा ₹614 के आसपास के रेजिस्टेंस को टेस्ट कर सकता है। कारोबार के दौरान वॉल्यूम में तेज उछाल भी देखने को मिला है। हालांकि, इस स्तर के ऊपर टिकाऊ ब्रेकआउट मिलता है या नहीं, यह आगे की चाल के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरी ओर आदित्य ठुकराल ने भी शेयर के हालिया उच्च स्तर को अहम माना है, लेकिन उनके मुताबिक, वहां नए निवेश के लिए जोखिम और संभावित रिटर्न का संतुलन अनुकूल नहीं है।

एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज के शेयर पर आगे क्या नजर रखें?



आने वाले सत्रों में निवेशकों को 3 प्रमुख बातों पर नजर रखनी चाहिए:

600–614 का रेजिस्टेंस:- इस दायरे के ऊपर शेयर टिकाऊ ब्रेकआउट देता है या फिर बिकवाली का दबाव आता है, यह महत्वपूर्ण होगा।



इस दायरे के ऊपर शेयर टिकाऊ ब्रेकआउट देता है या फिर बिकवाली का दबाव आता है, यह महत्वपूर्ण होगा। 500–520 का दायरा:- विपिन कुमार के मुताबिक, गिरावट पर यह लेवल मीडियम टर्म निवेशकों के लिए देखने लायक हो सकता है।



विपिन कुमार के मुताबिक, गिरावट पर यह लेवल मीडियम टर्म निवेशकों के लिए देखने लायक हो सकता है। कंपनी के नतीजे और कारोबार की रफ्तार:- रेवेन्यू और मुनाफे में हुई तेज बढ़ोतरी आगे भी बनी रहती है या नहीं, इस पर शेयर का प्रदर्शन निर्भर करेगा।

निवेशकों के लिए क्या है संकेत?

एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज (Aeroflex Industries) के मजबूत तिमाही नतीजों और बढ़ते ट्रेडिंग वॉल्यूम ने शेयर को सहारा दिया है। लेकिन, 2026 में करीब 200% की तेजी के बाद शेयर का भाव पहले ही काफी बढ़ चुका है। ऐसे में सिर्फ तेजी देखकर जल्दबाजी में खरीदारी करना जोखिम भरा हो सकता है। एक्सपर्ट के बीच भी शेयर को लेकर अलग-अलग राय है। जहां कुछ गिरावट पर खरीदारी के अवसर देख रहे हैं, वहीं कुछ मौजूदा उच्च स्तरों के करीब नए निवेश से बचने की सलाह दे रहे हैं।

कंपनी के नतीजे मजबूत हैं, लेकिन शेयर की अगली चाल के लिए ₹600–₹614 का रेजिस्टेंस और ₹500-₹520 का दायरा अहम रह सकता है। निवेश का फैसला करने से पहले कंपनी के फंडामेंटल, मौजूदा भाव, जोखिम क्षमता और अपने निवेश की अवधि को ध्यान में रखें।