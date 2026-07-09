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4 महीने में 140% की तूफानी रैली! अब 3 दिन में 18% उछला ये स्मॉलकैप शेयर, क्या अभी भी कमाई का मौका?

By Sarveshwar Pathak
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • एयरोस्पेस सेक्टर की स्मॉलकैप कंपनी Aequs के शेयर ने बीते चार महीनों में करीब 140% का रिटर्न दिया है और पिछले तीन दिनों में ही 18% से ज्यादा उछलकर नया ऑल-टाइम हाई बना लिया
  • IIFL कैपिटल ने शेयर पर ₹320 और नुवामा ने ₹444 का टारगेट देते हुए इसे खरीदने की सलाह दी है
4 महीने में 140% की तूफानी रैली! अब 3 दिन में 18% उछला ये स्मॉलकैप शेयर, क्या अभी भी कमाई का मौका?

शेयर बाजार में एक बार फिर एयरोस्पेस सेक्टर का एक स्मॉलकैप स्टॉक निवेशकों का ध्यान खींच रहा है। Aequs के शेयर लगातार तीसरे कारोबारी दिन तेजी के साथ बढ़े और 7% की छलांग लगाकर 274.39 रुपये के नए ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गए। पिछले सिर्फ तीन दिनों में यह शेयर 18% से ज्यादा चढ़ चुका है, जबकि बीते चार महीनों में इसमें करीब 140% की शानदार तेजी देखने को मिली है। इस तेजी से कंपनी का मार्केट कैप भी 18,400 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। शेयर में यह उछाल प्रमुख ब्रोकरेज हाउस IIFL कैपिटल और नुवामा की सकारात्मक रिपोर्ट के बाद आया है।

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IIFL कैपिटल ने Aequs पर Buy रेटिंग देते हुए 320 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है, जो मौजूदा स्तर से करीब 25% की संभावित बढ़त दिखाता है। वहीं, नुवामा ने इससे भी ज्यादा बुलिश रुख अपनाते हुए 444 रुपये का टारगेट दिया है, यानी मौजूदा कीमत से करीब 73% तक का संभावित अपसाइड।

ब्रोकरेज का कहना है कि Aequs भारत की इकलौती वर्टिकली इंटीग्रेटेड एयरोस्पेस प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो एयरबस, बोईंग, सफ़रन, हनीवेल और कॉलिन्स जैसी वैश्विक कंपनियों को एयरोस्पेस पार्ट्स सप्लाई करती है। कंपनी अब एयरोस्पेस के साथ-साथ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने और कुकवेयर जैसे कारोबार में भी तेजी से विस्तार कर रही है।

नुवामा के अनुसार कंपनी के पास 889 मिलियन डॉलर (करीब 7,600 करोड़ रुपये) का मजबूत ऑर्डर बुक है, जो आने वाले सालों में तेज ग्रोथ की मजबूत नींव तैयार करता है। ब्रोकरेज का मानना है कि FY26 से FY29 के बीच कंपनी की आय में 42% और EBITDA में 84% की सालाना औसत वृद्धि हो सकती है।

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हालांकि, एक्सपर्टयह भी मानते हैं कि शेयर में हालिया तेज़ उछाल के बाद वैल्यूएशन महंगे दिख रहे हैं। ऐसे में नए निवेशकों को जल्दबाजी में खरीदारी करने के बजाय गिरावट का इंतजार करना चाहिए, जबकि जिन निवेशकों के पास पहले से यह शेयर है, वे इसे लंबी अवधि के लिए होल्ड करने पर विचार कर सकते हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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