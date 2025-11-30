Hindustan Hindi News
3 दिसंबर को खुल रहा यह IPO, प्राइस बैंड ₹124, ग्रे मार्केट में अभी से ही तेजी

संक्षेप:

Aequs IPO: कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एकस का बहुप्रतीक्षित IPO अगले हफ्ते खुलने जा रहा है। ₹921.81 करोड़ के इस बुक-बिल्डिंग इश्यू ने निवेशकों का खास ध्यान खींचा है। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और एयरोस्पेस पार्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में विशेषज्ञ एकस की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी।

Sun, 30 Nov 2025 04:00 PM
Aequs IPO: कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एकस (Aequs IPO) का बहुप्रतीक्षित IPO अगले हफ्ते खुलने जा रहा है। ₹921.81 करोड़ के इस बुक-बिल्डिंग इश्यू ने निवेशकों का खास ध्यान खींचा है। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और एयरोस्पेस पार्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में विशेषज्ञ एकस की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी। कंपनी एयरोस्पेस सेगमेंट में पूरी तरह वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं प्रदान करती है। RHP के अनुसार, 30 सितंबर 2025 तक कंपनी 5,000 से अधिक एयरोस्पेस उत्पादों का उत्पादन कर चुकी है, जो कई अंतरराष्ट्रीय और घरेलू एयरोस्पेस ग्राहकों के साथ चल रहे मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली प्रोग्राम्स का हिस्सा थे। 31 मार्च 2025 तक Aequs के पास भारत में एयरोस्पेस उत्पादों का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो होने का दावा किया गया है।

क्या चल रहा ग्रे मार्केट प्रीमियम

Aequs IPO का लेटेस्ट GMP ₹43 प्रति शेयर दर्ज किया गया है। इसका मतलब है कि यदि शेयर ऊपरी मूल्य बैंड पर लिस्ट होते हैं, तो अनुमानित लिस्टिंग प्राइस ₹167 प्रति शेयर हो सकता है। यह इश्यू प्राइस के मुकाबले लगभग 34.68% का प्रीमियम दर्शाता है।

IPO खोलने और बंद होने की तारीख

Aequs IPO बुधवार, 3 दिसंबर को निवेशकों के लिए खुलेगा। पब्लिक ऑफर की बोली लगाने की प्रक्रिया शुक्रवार, 5 दिसंबर को बंद होगी। कंपनी ने IPO का प्राइस बैंड ₹118 से ₹124 प्रति शेयर तय किया है। शेयर का फेस वैल्यू ₹10 है। कर्मचारियों के लिए प्रति शेयर ₹11 की छूट भी रखी गई है। एकस आईपीओ का लॉट साइज 120 शेयर है। इसके बाद आवेदन 120 के गुणक में ही किया जा सकता है। रिटेल निवेशकों के लिए न्यूनतम निवेश (एक लॉट) की राशि ₹14,880 बनती है।

एंकर निवेशकों के लिए इश्यू

एकस आईपीओ का एंकर निवेशक हिस्सा 4 दिसंबर, मंगलवार को खोला जाएगा, यानी पब्लिक इश्यू से एक दिन पहले। एकस का IPO दो हिस्सों में आएगा— फ्रेश इश्यू: 5.40 करोड़ शेयर, कुल ₹670 करोड़ और ऑफर फॉर सेल (OFS): 2.03 करोड़ शेयर, कुल ₹251.81 करोड़। कुल इश्यू साइज ₹921.81 करोड़ होगा।

IPO से जुटाई गई राशि का उपयोग

कंपनी फ्रेश इश्यू से प्राप्त राशि का उपयोग मुख्यतः इन कार्यों में करेगी-

अपनी और सहायक कंपनियों की कुछ बकाया उधारियों का आंशिक या पूर्ण रीपेमेंट/प्रीपेमेंट,

मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर,

अधिग्रहण और अन्य तरीकों से इनऑर्गेनिक ग्रोथ को फंड करने के लिए

अलॉटमेंट और लिस्टिंग की तारीख

Aequs IPO का शेयर अलॉटमेंट 8 दिसंबर, सोमवार को होगा। सफल निवेशकों को शेयर 9 दिसंबर को डिमैट खाते में क्रेडिट होंगे। असफल निवेशकों के रिफंड भी इसी दिन जारी किए जाएंगे। कंपनी के शेयर 10 दिसंबर को NSE और BSE पर लिस्ट होने की संभावना है। IPO का रजिस्ट्रार Kfin Technologies Ltd. है। इश्यू का बुक-रनिंग लीड मैनेजर JM Financial है।

