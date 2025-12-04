Hindustan Hindi News
2 दिन में 10 गुना सब्सक्राइब हो गया यह IPO, ग्रे मार्केट में तगड़ी तेजी, प्राइस बैंड ₹124

2 दिन में 10 गुना सब्सक्राइब हो गया यह IPO, ग्रे मार्केट में तगड़ी तेजी, प्राइस बैंड ₹124

संक्षेप:

रिटेल निवेशकों ने तो सबसे ज्यादा उत्साह दिखाया, जहां रिटेल पोर्शन 30.89 गुना भर गया। NII कैटेगरी में 14.52 गुना और कर्मचारियों वाले पोर्शन में 13.85 गुना बिड्स मिलीं, जबकि QIB सेगमेंट में अभी तक 73% बिड्स दर्ज हुई हैं।

Dec 04, 2025 07:59 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Aequs IPO Day 2: कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक्वस लिमिटेड का IPO निवेशकों के बीच जबरदस्त चर्चा में है। बिडिंग के पहले दिन ही इश्यू 3.42 गुना सब्सक्राइब हुआ था और दूसरे दिन तक पहुंचते-पहुंचते सब्सक्रिप्शन बढ़कर 10.09 गुना हो गया। रिटेल निवेशकों ने तो सबसे ज्यादा उत्साह दिखाया, जहां रिटेल पोर्शन 30.89 गुना भर गया। NII कैटेगरी में 14.52 गुना और कर्मचारियों वाले पोर्शन में 13.85 गुना बिड्स मिलीं, जबकि QIB सेगमेंट में अभी तक 73% बिड्स दर्ज हुई हैं।

BSE के मुताबिक, गुरुवार 15:48 बजे तक कंपनी को 42.41 करोड़ शेयरों के लिए बिड्स मिली हैं, जबकि ऑफर में केवल 4.33 करोड़ शेयर उपलब्ध हैं। तेजी से बढ़ता सब्सक्रिप्शन यह दिखाता है कि बाजार Aequs की ग्रोथ स्टोरी पर पूरा भरोसा जता रहा है।

क्या चल रहा GMP

एक्वस लिमिटेड आईपीओ का जीएमपी आज ₹45.5 चल रहा है। अगर इसे IPO प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर ₹124 से जोड़कर देखें, तो अनुमानित लिस्टिंग प्राइस लगभग ₹169.5 प्रति शेयर बनता है। यानी IPO कीमत से करीब 36.69% का संभावित प्रीमियम। ऐसे में लिस्टिंग डे पर अच्छा मुनाफा मिलने की उम्मीद में छोटे-बड़े सभी निवेशक जोरदार दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यह IPO 5 दिसंबर को बंद हो जाएगा।

क्या है आईपीओ डिटेल

एक्वस ने IPO का प्राइस बैंड ₹118 से ₹124 तय किया है, जिससे कंपनी का वैल्यूएशन ₹8,300 करोड़ से ज्यादा बैठता है। कुल इश्यू साइज ₹922 करोड़ है, जिसमें ₹670 करोड़ का फ्रेश इश्यू और ₹252 करोड़ के OFS के तहत 2.03 करोड़ शेयरों की बिक्री शामिल है। कंपनी को नामी निवेशकों—जैसे एमिकस कैपिटल, अमांसा कैपिटल, स्टीडव्यू कैपिटल, कैटामारन (N R नारायण मूर्ति का फैमिली ऑफिस) और स्पार्टा समूह- का भी मजबूत समर्थन मिला हुआ है।

कंपनी का कारोबार

एक्कस की शुरुआत भले ही एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग से हुई थी, लेकिन समय के साथ कंपनी ने अपने उत्पाद पोर्टफोलियो में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जोड़कर दायरा बड़ा किया है।

