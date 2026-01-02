Hindustan Hindi News
13 साल में 3700% का रिटर्न देने वाले सिद्धार्थ भैया का निधन, ‘एक बेहतरीन फंड मैनेजर बहुत जल्दी चले गए’

संक्षेप:

Who was Siddhartha Bhaiya: शेयर बाजार में स्मॉलकैप मल्टीबैगर स्टॉक चुनने में माहिर रहे सिद्धार्थ भैया का दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया। सिद्धार्थ भैया निवेशकों के बीच एक चर्चित नाम थे।

Jan 02, 2026 04:44 pm IST
Who was Siddhartha Bhaiya: शेयर बाजार में स्मॉलकैप मल्टीबैगर स्टॉक चुनने में माहिर रहे सिद्धार्थ भैया का दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया। सिद्धार्थ भैया निवेशकों के बीच एक चर्चित नाम थे। उन्होंने अपने 7700 करोड़ रुपये के पीएमएस और AIF फर्म की इक्विटास के शुरुआती चरण में स्मॉलकैप मल्टीबैगर के जरिए 2800 प्रतिशत का शानदार रिटर्न दिया है। बता दें, उनका निधन 31 दिसंबर 2025 को न्यूजीलैंड में हुआ।

परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे थे सिद्धार्थ भैया

कंपनी की तरफ से जारी किया गए बयान में कहा गया है कि Aequitas Investment के फाउंडर और मैनेजिंग डायेक्टर सिद्धार्थ भैया का निधन 31 जनवरी 2025 को अचानक पड़े दिल के दौरे की वजह से न्यूजीलैंड में हुआ। वह अपने परिवार के साथ न्यूजीलैंड में छुट्टियां मना रहे थे। बता दें, 47 वर्षीय सिद्धार्थ भैया ने 2012 में Aequitas Investment की शुरुआत की थी। इससे पहले वो 7 साल निप्पन इंडिया म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर के तौर पर काम कर चुके थे।

सिद्धार्थ भैया स्मॉलकैप स्टॉक चुनने में कितने माहिर थे इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं India Opportunities PMS Fund ने 33 प्रतिशत के सीएजीआर और 13 साल में 3700 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

बीते दो साल से लगातार कर रहे थे बिकवाली

सिद्धार्थ भैया बीते दो साल से बिकवाली कर रहे थे। PMS fund India Opportunities Fund का लेटेस्ट कैश रिपोर्ट सामने नहीं है। इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के अधिकतम समय में यह फंड हाउस 80 प्रतिशत कैश पर बैठा था। इसके अलावा इनके फंड हाउस ने बीते साल दो और बड़े फैसले लिए थे। पहला गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने का। वहीं, दूसरा भारतीय शेयर बाजार से हटकर इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में निवेश का फैसला हुआ था। बता दें, पिछले महीने ही एक बयान में उन्होंने कहा था कि मौजूदा समय में भारती शेयर बाजार में एक बुलबुला है।

निधन की खबर से निवेशक हुए दुखी

मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार आलोक जैन ने दुख जाहिर करते हुए कहा, “सिद्धार्थ भैया की खबर सुनकर काफी दुख हुआ है। एक बेहतरीन फंड मैनेजर बहुत जल्दी चले गए।” समीर अरोरा एक्स पर लिखते हैं, “सिद्धार्थ भैया से जुड़ी खबर देखकर गहरा दुख हुआ। हे भगवान!”

