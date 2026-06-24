दो दिन में 44 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन, 51 रुपये चल रहा GMP, अब भी है दांव लगाने का मौका

अद्वित ज्वेल्स के आईपीओ को शुरुआती दो दिन में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। शुरू के दो दिन में कंपनी के आईपीओ पर 44 गुना से ज्यादा दांव लग गया है। अद्वित ज्वेल्स के आईपीओ पर दांव लगाने का मौका अभी बचा हुआ है। कंपनी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 25 जून तक खुला है। कंपनी के शेयरों को ग्रे मार्केट में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अद्वित ज्वेल्स के शेयर ग्रे मार्केट में 51 रुपये के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 165 करोड़ रुपये तक का है।

IPO में 138 रुपये है शेयर का दाम, 51 रुपये चल रहा GMP

अद्वित ज्वेल्स के आईपीओ में शेयर का दाम 138 रुपये है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 51 रुपये के फायदे के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो अद्वित ज्वेल्स के शेयर 189 रुपये पर बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। यानी, अद्वित ज्वेल्स के आईपीओ में जिन लोगों को कंपनी के शेयर अलॉट होंगे, वह लिस्टिंग वाले दिन 36 पर्सेंट से ज्यादा के फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। कंपनी के शेयर बुधवार 1 जुलाई 2026 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर लिस्ट होंगे।

44.37 गुना लग गया IPO पर दांव

अद्वित ज्वेल्स के आईपीओ (Advit Jewels IPO) पर शुरुआती दो दिन में 44.37 गुना दांव लग गया है। निवेशक 25 जून तक कंपनी के आईपीओ पर दांव लगा सकते हैं। शुरुआती दो दिन में कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक या रिटेल इनवेस्टर्स कैटेगरी में 35.75 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। वहीं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) या गैर संस्थागत निवेशकों की कैटेगरी में 121.48 गुना दांव लगा है। अद्वित ज्वेल्स के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा 1.56 गुना सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 14 लॉट के लिए दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की एक लॉट में 100 शेयर हैं। यानी, आम निवेशकों को एक लॉट के लिए 13,800 रुपये का निवेश करना होगा।