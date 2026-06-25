बंपर लिस्टिंग का इशारा कर रहा यह शेयर, 58 रुपये चल रहा GMP, 212 गुना से अधिक दांव

अद्वित ज्वेल्स के आईपीओ का सब्सक्रिप्शन गुरुवार को बंद हो गया। कंपनी के आईपीओ को लोगों से शानदार रिस्पॉन्स मिला है। कंपनी के आईपीओ पर 212 गुना से ज्यादा दांव लगा है। अद्वित ज्वेल्स के शेयर ग्रे मार्केट में भी तगड़े प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। फिलहाल, कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में अपने आईपीओ प्राइस के मुकाबले 58 रुपये के फायदे के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अद्वित ज्वेल्स के आईपीओ का टोटल साइज 165 करोड़ रुपये तक का था। कंपनी का आईपीओ 22 जून को खुला था और यह 25 जून को बंद हो गया।

138 रुपये शेयर का दाम, 58 रुपये जा पहुंचा है ग्रे मार्केट प्रीमियम

अद्वित ज्वेल्स के आईपीओ (Advit Jewels IPO) में कंपनी के शेयर का दाम 138 रुपये है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों का प्रीमियम 58 रुपये चल रहा है। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो अद्वित ज्वेल्स के शेयर 196 रुपये के करीब बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। अद्वित ज्वेल्स के आईपीओ में जिन निवेशकों को कंपनी के शेयर अलॉट होंगे, वह लिस्टिंग वाले दिन 40 पर्सेंट से ज्यादा के फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। अद्वित ज्वेल्स के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट सोमवार 29 जून को फाइनल होगा। वहीं, कंपनी के शेयर 1 जुलाई को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज(BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज(NSE) पर लिस्ट होंगे।

212.63 गुना सब्सक्राइब हुआ है कंपनी का आईपीओ

अद्वित ज्वेल्स का आईपीओ (Advit Jewels IPO) टोटल 212.63 गुना सब्सक्राइब हुआ है। ज्वैलरी कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों या रिटेल इनवेस्टर्स की कैटेगरी में 95.30 गुना दांव लगा है। अद्वित ज्वेल्स के आईपीओ में गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) का कोटा 536.38 गुना सब्सक्राइब हुआ है। वहीं, क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (QIB) कैटेगरी में 174.98 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। अद्वित ज्वेल्स के आईपीओ में आम निवेशक या रिटेल इनवेस्टर कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 14 लॉट के लिए दांव लगा सकते हैं। ज्वैलरी कंपनी के आईपीओ की एक लॉट में 100 शेयर हैं।