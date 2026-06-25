बंपर लिस्टिंग का इशारा कर रहा यह शेयर, 58 रुपये चल रहा GMP, 212 गुना से अधिक दांव
मुख्य बातें
- अद्वित ज्वेल्स के शेयर ग्रे मार्केट में 58 रुपये के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं
- कंपनी का आईपीओ 212 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है
- आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 138 रुपये है
- अद्वित ज्वेल्स के शेयर 1 जुलाई को बाजार में लिस्ट होंगे
अद्वित ज्वेल्स के आईपीओ का सब्सक्रिप्शन गुरुवार को बंद हो गया। कंपनी के आईपीओ को लोगों से शानदार रिस्पॉन्स मिला है। कंपनी के आईपीओ पर 212 गुना से ज्यादा दांव लगा है। अद्वित ज्वेल्स के शेयर ग्रे मार्केट में भी तगड़े प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। फिलहाल, कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में अपने आईपीओ प्राइस के मुकाबले 58 रुपये के फायदे के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अद्वित ज्वेल्स के आईपीओ का टोटल साइज 165 करोड़ रुपये तक का था। कंपनी का आईपीओ 22 जून को खुला था और यह 25 जून को बंद हो गया।
138 रुपये शेयर का दाम, 58 रुपये जा पहुंचा है ग्रे मार्केट प्रीमियम
अद्वित ज्वेल्स के आईपीओ (Advit Jewels IPO) में कंपनी के शेयर का दाम 138 रुपये है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों का प्रीमियम 58 रुपये चल रहा है। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो अद्वित ज्वेल्स के शेयर 196 रुपये के करीब बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। अद्वित ज्वेल्स के आईपीओ में जिन निवेशकों को कंपनी के शेयर अलॉट होंगे, वह लिस्टिंग वाले दिन 40 पर्सेंट से ज्यादा के फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। अद्वित ज्वेल्स के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट सोमवार 29 जून को फाइनल होगा। वहीं, कंपनी के शेयर 1 जुलाई को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज(BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज(NSE) पर लिस्ट होंगे।
212.63 गुना सब्सक्राइब हुआ है कंपनी का आईपीओ
अद्वित ज्वेल्स का आईपीओ (Advit Jewels IPO) टोटल 212.63 गुना सब्सक्राइब हुआ है। ज्वैलरी कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों या रिटेल इनवेस्टर्स की कैटेगरी में 95.30 गुना दांव लगा है। अद्वित ज्वेल्स के आईपीओ में गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) का कोटा 536.38 गुना सब्सक्राइब हुआ है। वहीं, क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (QIB) कैटेगरी में 174.98 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। अद्वित ज्वेल्स के आईपीओ में आम निवेशक या रिटेल इनवेस्टर कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 14 लॉट के लिए दांव लगा सकते हैं। ज्वैलरी कंपनी के आईपीओ की एक लॉट में 100 शेयर हैं।
क्या है कंपनी का कारोबार?
अद्वित ज्वेल्स लिमिटेड (Advit Jewels) जयपुर स्थित ज्वैलरी कंपनी है। कंपनी की शुरुआत 2019 में हुई है। अद्वित ज्वेल्स का हैंडक्राफ्टेड फाइन ज्वैलरी में स्पेशलाइजेशन है। कंपनी 'रामभजो' ब्रांड नेम के तहत कुंदन, पोलकी, डायमंड और स्टडेड पीसेज की ज्वैलरी बेचती है। कंपनी की प्रॉडक्ट रेंज में नेकलेस, ईयररिंग्स, रिंग्स, बैंगल्स और कस्टमाइज्ड ज्वैलरी शामिल हैं। अद्वित ज्वेल्स लिमिटेड मुख्य रूप से B2B मॉडल पर काम करती है, यह डीलर्स, शोरूम्स और रिटेलर्स को अपने प्रॉडक्ट्स की सप्लाई करती है। इसके अलावा, कंपनी B2C कस्टमर्स को भी अपनी सेवाएं देती है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी के रेवेन्यू में बी2बी सेगमेंट की हिस्सेदारी 81.63 पर्सेंट थी। वहीं, B2C सेगमेंट का कंपनी के रेवेन्यू में 18.37 पर्सेंट योगदान रहा।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।