ज्वैलरी कंपनी के IPO पर टूट पड़े लोग, कुछ ही घंटे में हुआ फुल, 65 रुपये पहुंच गया GMP

ज्वैलरी कंपनी अद्वित ज्वेल्स के आईपीओ को खुलते ही जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। कंपनी के आईपीओ पर लोग टूट पड़े हैं। अद्वित ज्वेल्स का आईपीओ पहले ही दिन कुछ ही घंटे के भीतर फुली सब्सक्राइब हो गया है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में भी धमाल मचाए हुए हैं। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 65 रुपये के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। दोपहर 12.15 बजे तक अद्वित ज्वेल्स का आईपीओ (Advit Jewels) करीब 4 गुना सब्सक्राइब हो गया है। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 25 जून तक खुला रहेगा।

138 रुपये है शेयर का दाम, 65 रुपये पहुंच गया है GMP

अद्वित ज्वेल्स के आईपीओ में शेयर का दाम 138 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 65 रुपये के फायदे के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो अद्वित ज्वेल्स के शेयर 203 रुपये के करीब बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। यानी, आईपीओ में जिन लोगों को अद्वित ज्वेल्स के शेयर मिलेंगे, वह लिस्टिंग वाले दिन 47 पर्सेंट से अधिक के फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 165 करोड़ रुपये तक का है। अद्वित ज्वेल्स के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। कंपनी के शेयर बुधवार 1 जुलाई को बाजार में लिस्ट हो सकते हैं।

3.87 गुना सब्सक्राइब हुआ कंपनी का आईपीओ

अद्वित ज्वेल्स का आईपीओ (Advit Jewels IPO) पहले ही दिन दोपहर 12.15 बजे तक 3.87 गुना सब्सक्राइब हो गया है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों या रिटेल इनवेस्टर्स का कोटा 4.52 गुना सब्सक्राइब हुआ है। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) कैटेगरी में 7.51 गुना दांव लगा है। अद्वित ज्वेल्स के आईपीओ में आम निवेशक कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 14 लॉट के लिए दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की एक लॉट में 100 शेयर हैं। यानी, आम निवेशकों को एक लॉट के लिए 13,800 रुपये का निवेश करना होगा। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 94.59 पर्सेंट है, जो कि आईपीओ के बाद 69.88 पर्सेंट रह जाएगी।