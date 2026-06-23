ज्वैलरी कंपनी के IPO पर टूट पड़े लोग, कुछ ही घंटे में हुआ फुल, 65 रुपये पहुंच गया GMP
मुख्य बातें
- अद्वित ज्वेल्स के आईपीओ को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है
- IPO खुलने के कुछ घंटों के भीतर ही यह फुल हो गया है
- ग्रे मार्केट में भी अद्वित ज्वेल्स के शेयर दहाड़ रहे हैं
- कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 47 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं
ज्वैलरी कंपनी अद्वित ज्वेल्स के आईपीओ को खुलते ही जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। कंपनी के आईपीओ पर लोग टूट पड़े हैं। अद्वित ज्वेल्स का आईपीओ पहले ही दिन कुछ ही घंटे के भीतर फुली सब्सक्राइब हो गया है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में भी धमाल मचाए हुए हैं। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 65 रुपये के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। दोपहर 12.15 बजे तक अद्वित ज्वेल्स का आईपीओ (Advit Jewels) करीब 4 गुना सब्सक्राइब हो गया है। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 25 जून तक खुला रहेगा।
138 रुपये है शेयर का दाम, 65 रुपये पहुंच गया है GMP
अद्वित ज्वेल्स के आईपीओ में शेयर का दाम 138 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 65 रुपये के फायदे के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो अद्वित ज्वेल्स के शेयर 203 रुपये के करीब बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। यानी, आईपीओ में जिन लोगों को अद्वित ज्वेल्स के शेयर मिलेंगे, वह लिस्टिंग वाले दिन 47 पर्सेंट से अधिक के फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 165 करोड़ रुपये तक का है। अद्वित ज्वेल्स के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। कंपनी के शेयर बुधवार 1 जुलाई को बाजार में लिस्ट हो सकते हैं।
3.87 गुना सब्सक्राइब हुआ कंपनी का आईपीओ
अद्वित ज्वेल्स का आईपीओ (Advit Jewels IPO) पहले ही दिन दोपहर 12.15 बजे तक 3.87 गुना सब्सक्राइब हो गया है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों या रिटेल इनवेस्टर्स का कोटा 4.52 गुना सब्सक्राइब हुआ है। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) कैटेगरी में 7.51 गुना दांव लगा है। अद्वित ज्वेल्स के आईपीओ में आम निवेशक कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 14 लॉट के लिए दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की एक लॉट में 100 शेयर हैं। यानी, आम निवेशकों को एक लॉट के लिए 13,800 रुपये का निवेश करना होगा। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 94.59 पर्सेंट है, जो कि आईपीओ के बाद 69.88 पर्सेंट रह जाएगी।
अद्वित ज्वेल्स का बिजनेस
अद्वित ज्वेल्स जयपुर स्थित एक ज्वैलरी कंपनी है। कंपनी की शुरुआत साल 2019 में हुई है। हैंडक्रॉफ्टेड फाइन ज्वैलरी में कंपनी का स्पेशलाइजेशन है। कंपनी कुंदन, पोलकी, डायमंड और स्टडेड पीसेज की ज्वैलरी को 'रामभजो' ब्रांड नेम से बेचती है। अगर कंपनी के प्रॉडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें नेकलेस, ईयररिंग्स, रिंग्स, बैंगल्स और कस्टमाइज्ड ज्वैलरी शामिल हैं। कंपनी 14 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड में डायमंड और कलर्ड स्टोन्स के साथ ज्वैलरी बनाती है। कंपनी मुख्य रूप से B2B मॉडल पर काम करती है और यह डीलर्स, शोरूम्स और रिटेलर्स को अपने प्रॉडक्ट्स की सप्लाई करती है। इसके अलावा, एक्सक्लूसिव और मेड-टू-ऑर्डर ज्वैलरी के लिए कंपनी B2C कस्टमर्स को भी अपनी सर्विसेज देती है। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी के रेवेन्यू में B2B सेगमेंट का योगदान 81.63 पर्सेंट रहा। वहीं, B2C सेगमेंट की हिस्सेदारी 18.37 पर्सेंट रही है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।