खुलने जा रहा एक और IPO, 138 रुपये है शेयर का दाम, 60 रुपये चल रहा है GMP

एक और आईपीओ दांव लगाने के लिए खुलने जा रहा है। यह अद्वित ज्वेल्स का आईपीओ है। कंपनी का आईपीओ मंगलवार 23 जून से खुल रहा है और यह 25 जून तक ओपन रहेगा। अद्वित ज्वेल्स का आईपीओ अभी खुला भी नहीं है, लेकिन ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर बंपर प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। अद्वित ज्वेल्स के शेयर फिलहाल 43 पर्सेंट से ज्यादा के फायदे के साथ ग्रे मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 165 करोड़ रुपये तक का है।

138 रुपये शेयर का दाम, 60 रुपये पहुंच गया है GMP

IPO में अद्वित ज्वेल्स (Advit Jewels) के शेयर का दाम 138 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों का प्रीमियम 60 रुपये जा पहुंचा है। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो कंपनी के शेयर 198 रुपये के करीब बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। कंपनी के शेयर बुधवार 1 जुलाई को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर लिस्ट होंगे। कंपनी के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 29 जून 2026 को फाइनल होगा।

अधिकतम 14 लॉट के लिए दांव लगा सकते हैं आम निवेशक

अद्वित ज्वेल्स (Advit Jewels) के आईपीओ में आम निवेशक कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 14 लॉट के लिए दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की एक लॉट में 100 शेयर हैं। यानी, एक लॉट के लिए आम निवेशकों को 13,800 रुपये का निवेश करना होगा। नितिन गिलारा, प्रतीक गिलारा, विपुल गिलारा और कृष्ण वर्धन गिलारा कंपनी के प्रमोटर्स हैं। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 94.59 पर्सेंट है, जो कि अब 69.88 पर्सेंट रह जाएगी। आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कंपनी इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वॉयरमेंट्स से जुड़ी फंडिंग और अपनी कुछ उधारी चुकाने में करेगी।