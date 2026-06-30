GMP कर रहा है इशारा, पहले ही दिन तगड़ा फायदा करा सकता है यह शेयर, IPO पर लगा 212 गुना दांव

एक छोटी ज्वैलरी कंपनी अद्वित ज्वेल्स बुधवार को शेयर बाजार में उतरने जा रही है। कंपनी के शेयर बुधवार को BSE और NSE पर लिस्ट होंगे। कंपनी के शेयरों का मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) इशारा कर रहा है कि अद्वित ज्वेल्स के शेयर लिस्टिंग पर निवेशकों को बंपर फायदा करा सकते हैं। कंपनी के शेयर 36 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम के साथ ग्रे मार्केट में कारोबार कर रहे हैं। अद्वित ज्वेल्स का आईपीओ दांव लगाने के लिए 23 जून को खुला था और यह 25 जून तक ओपन रहा।

138 रुपये शेयर का दाम, 50 रुपये के ऊपर पहुंच गया GMP

अद्वित ज्वेल्स के आईपीओ (Advit Jewels) में शेयर का दाम 138 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 50.50 रुपये के फायदे के साथ कारोबार कर रहे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो अद्वित ज्वेल्स के शेयर 188.50 रुपये पर लिस्ट हो सकते हैं। यानी, आईपीओ में जिन निवेशकों को कंपनी के शेयर अलॉट होंगे, वह लिस्टिंग वाले दिन 36 पर्सेंट से अधिक के फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। अद्वित ज्वेल्स के आईपीओ का टोटल साइज 165 करोड़ रुपये तक का था। कंपनी के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट सोमवार 29 जून को फाइनल हुआ है।

212 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ IPO

अद्वित ज्वेल्स का आईपीओ (Advit Jewels) टोटल 212.63 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों या रिटेल इनवेस्टर्स की कैटेगरी में 95.30 गुना दांव लगा। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) का कोटा 536.38 गुना सब्सक्राइब हुआ। कंपनी के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (QIB) का कोटा 174.98 गुना सब्सक्राइब हुआ। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 14 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की एक लॉट में 100 शेयर थे।