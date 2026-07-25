ग्रे मार्केट में इस IPO ने दिया पॉजिटिव संकेत, गुजरात की है कंपनी
मुख्य बातें
- एडवांस टेक्नोफोर्ज लिमिटेड का आईपीओ सोमवार को लॉन्च होने वाला है
- कंपनी ने कहा कि आईपीओ के लिए 95 रुपये प्रति शेयर का मूल्य तय किया गया है
Advance Technoforge IPO: गुजरात की मशीनरी कलपुर्जे बनाने वाली कंपनी एडवांस टेक्नोफोर्ज लिमिटेड का आईपीओ सोमवार को लॉन्च होने वाला है। कंपनी अपना एसएमई आईपीओ लेकर आएगी। कंपनी की इस इश्यू के जरिए करीब 24 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। ग्रे मार्केट में यह आईपीओ पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रहा है।
ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना?
कंपनी ने शनिवार को एक बयान में कहा कि आईपीओ के लिए 95 रुपये प्रति शेयर का मूल्य तय किया गया है। शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम 9 रुपये पर है। इस लिहाज से शेयर की लिस्टिंग 100 रुपये के पार होगी। बता दें कि यह पूरी तरह 25.29 लाख इक्विटी शेयरों का नया इश्यू है। तय मूल्य वाला यह इश्यू 29 जुलाई को बंद होगा। कंपनी के शेयरों को तीन अगस्त को बीएसई के एसएमई मंच पर सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है। आईपीओ का सन कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज एकमात्र बुक-रनिंग लीड मैनेजर है।
कंपनी जुटाई गई राशि में से लगभग 7.19 करोड़ रुपये मशीनरी खरीद, 7.25 करोड़ रुपये वर्किंग कैपिटल और 2.40 करोड़ रुपये लोन चुकाने में खर्च करेगी। शेष राशि सामान्य कॉरपोरेट कार्यों में लगाई जाएगी। एडवांस टेक्नोफोर्ज के प्रबंध निदेशक नीलेश शंभुभाई मोलिया ने कहा कि आईपीओ से उत्पादन क्षमता बढ़ाने और कार्यशील पूंजी को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
कैसे रहे नतीजे
एडवांस टेक्नोफोर्ज ने मार्च 2026 को खत्म हुए साल के लिए रेवेन्यू में मामूली गिरावट की जानकारी दी है। यह पिछले फाइनेंशियल ईयर के 50.7 करोड़ रुपये से घटकर 50.04 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, बेहतर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की वजह से नेट प्रॉफिट 50.5 प्रतिशत बढ़कर 2.7 करोड़ रुपये से 4.06 करोड़ रुपये हो गया। एबिटा की बात करें तो एक साल पहले के 5.06 करोड़ रुपये से 51.6 प्रतिशत बढ़कर 7.7 करोड़ रुपये हो गया जबकि EBITDA मार्जिन 9.98 प्रतिशत से बढ़कर 15.33 प्रतिशत हो गया।
मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज आईपीओ
बता दें कि मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज का आईपीओ भी 29 जुलाई को निवेशकों के लिए खुलेगा और 31 जुलाई को बंद होगा। इसके लिए दो रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर का मूल्य दायरा 560 रुपये से 590 रुपये तय किया गया है। आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम ₹35 है। इस लिहाज से शेयर की लिस्टिंग 620 रुपये के पार हो सकती है। निवेशक कम से कम 25 इक्विटी शेयरों के लिए तथा उसके बाद 25-25 शेयरों के गुणकों में बोली लगा सकेंगे। कंपनी ने बताया कि 24 जुलाई 2026 तक उसके कुल 1,17,97,57,321 इक्विटी शेयर हैं। आईपीओ के तहत 8,000 करोड़ रुपये तक के नए शेयर जारी किये जाएंगे।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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