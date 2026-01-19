आशीष कचोलिया के बाद अब विजय केडिया ने खरीदे इस कंपनी के शेयर, रॉकेट बना भाव

संक्षेप: रिटेल निवेशक अक्सर केडिया के निवेश फैसलों पर नजर रखते हैं, क्योंकि उन्हें बाजार में संभावित मौके पहचानने में माहिर माना जाता है। फिलहाल केडिया का निवेश 17 शेयरों में है, जिनकी कुल नेटवर्थ ₹1,117 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है।

Advait Energy Transitions Share: शेयर बाजार में आज सोमवार, 19 जनवरी को अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। इंट्रा-डे ट्रेडिंग में यह स्टॉक करीब 9.5% उछलकर ₹1,487 के दिन के उच्च स्तर तक पहुंच गया। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह बनी दिग्गज निवेशक विजय केडिया की एंट्री। जैसे ही बाजार को पता चला कि केडिया का नाम कंपनी के शेयरहोल्डर्स की लिस्ट में शामिल हुआ है, रिटेल निवेशकों की दिलचस्पी अचानक बढ़ गई और शेयर में खरीदारी तेज हो गई।

केडिया ने खरीदे हैं शेयर ट्रेडलाइन के आंकड़ों के मुताबिक, विजय केडिया ने अपनी ब्रोकरेज फर्म केडिया सिक्योरिटीज के जरिए दिसंबर तिमाही (Q3) में अद्वैत एनर्जी में 1.14% हिस्सेदारी, यानी करीब 1.25 लाख शेयर खरीदे हैं। मौजूदा भाव पर उनकी इस हिस्सेदारी की कीमत करीब ₹18.4 करोड़ आंकी जा रही है। रिटेल निवेशक अक्सर केडिया के निवेश फैसलों पर नजर रखते हैं, क्योंकि उन्हें बाजार में संभावित मौके पहचानने में माहिर माना जाता है। फिलहाल केडिया का निवेश 17 शेयरों में है, जिनकी कुल नेटवर्थ ₹1,117 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है।

कंपनी को मिला है नया ऑर्डर केडिया की हिस्सेदारी के अलावा कंपनी को मिला ₹33 करोड़ का नया ऑर्डर भी शेयर में आई तेजी की बड़ी वजह बना। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे Gujarat Energy Transmission Corporation Limited (GETCL) से एक टर्नकी प्रोजेक्ट का घरेलू ऑर्डर मिला है। अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन एक स्मॉल-कैप कंपनी है, जिसका मौजूदा मार्केट कैप करीब ₹1,583 करोड़ है। साल 2009 में शुरू हुई यह कंपनी पावर ट्रांसमिशन, टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स और अब ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी तेजी से कदम बढ़ा रही है।