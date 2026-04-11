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विजय केडिया और आशीष कचोलिया ने लगा रखा है बड़ा दांव, 7100% से ज्यादा चढ़ गया यह मल्टीबैगर शेयर

Apr 11, 2026 03:41 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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मल्टीबैगर कंपनी अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन्स के शेयर 5 साल में 7100% से ज्यादा चढ़ गए हैं। दो दिग्गज निवेशकों विजय केडिया और आशीष कचोलिया ने अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन्स पर बड़ा दांव लगाया हुआ है।

विजय केडिया और आशीष कचोलिया ने लगा रखा है बड़ा दांव, 7100% से ज्यादा चढ़ गया यह मल्टीबैगर शेयर

स्मॉलकैप कंपनी अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन्स ने 5 साल में अपने शेयरधारकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयरों ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन्स के शेयर 5 साल में 7100 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयर शुक्रवार को BSE में 3 पर्सेंट की तेजी के साथ 1865.25 रुपये पर बंद हुए हैं। दो दिग्गज निवेशकों विजय केडिया और आशीष कचोलिया ने अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन्स पर बड़ा दांव लगाया हुआ है। कंपनी से जुड़ा एक बड़ा बिजनेस अपडेट भी आया है।

5 साल में 7100% से ज्यादा की तूफानी तेजी
अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन्स (Advait Energy Transitions) के शेयर पिछले 5 साल में 7143 पर्सेंट चढ़ गए हैं। अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन्स के शेयर 5 अप्रैल 2021 को 25.75 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 10 अप्रैल 2026 को 1865.25 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 4 साल में अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन्स के शेयरों में 2355 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। अगर 3 साल की बात करें तो कंपनी के शेयर 468 पर्सेंट उछल गए हैं। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 51 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2419 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 1100 रुपये है। अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन्स का मार्केट कैप शुक्रवार 10 अप्रैल को 2040 करोड़ रुपये के करीब जा पहुंचा है।

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विजय केडिया और आशीष कचोलिया का दांव
दिग्गज निवेशक विजय केडिया और आशीष कचोलिया का अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन्स पर बड़ा दांव है। विजय केडिया के पास अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन्स के 1,25,000 शेयर हैं। कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 1.14 पर्सेंट है। विजय केडिया ने अपनी इनवेस्टमेंट इकाई केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के जरिए अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन्स पर दांव लगाया हुआ है। आशीष कचोलिया के पास अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन्स के 2,25,000 शेयर हैं। कंपनी में कचोलिया की हिस्सेदारी 2.06 पर्सेंट है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा दिसंबर 2025 तिमाही तक का है।

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पावर प्रोजेक्ट टेंडर के लिए लोएस्ट बिडर के रूप में उभरी कंपनी
अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन्स ने शुक्रवार 10 अप्रैल को बताया है कि दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (DGVCL) के अधिकार क्षेत्र के तहत एक टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसे सफल लोएस्ट बिडर के रूप में बिड कंफर्मेशन मिला है। टेंडर में 11KV 55mm² AAAC मीडियम वोल्टेज कवर्ड कंडक्टर (MVCC) के सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग का काम शामिल है। कंपनी ने बताया है कि उसे 9 अप्रैल 2026 को कंफर्मेशन मिला है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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